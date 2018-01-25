Матильда Шнурова рассказала о здоровом питании

Супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда вызывает восхищение своим внешним видом. Дама открыто говорит, что хорошая фигура – это результат труда, а точнее – правильного питания.

Матильда сообщила, что в ее меню больше нет углеводной пищи, поскольку та способствует накоплению жира. При этом фанатом похудения ее назвать сложно, просто Матильда старается вести здоровый образ жизни.

«Сдала обширный анализ крови и уже по нему получила рекомендацию: научить организм получать энергию не из углеводов, а из правильных жиров, а еще убрать лактозу, то есть цельное молоко и продукты из него - сливки, сливочное масло, мороженое», - рассказала Матильда.

Завтрак супруги музыканта теперь состоит из следующих продуктов (на выбор): яйца, авокадо, лосось, орехи, сыр, овощи и фрукты, причем последние относятся к углеводам, но их Матильда оставила в меню как исключение.

Как поведала супруга лидера группы «Ленинград» на странице спортивного паблика, она не забывает про жирное мясо и рыбу, также в ее рационе есть зелень. На ужин она предпочитает морепродукты.

Как пишет 123, итоги такого режима питания Матильда увидела уже через месяц. У нее прибавилось энергии, да и фигура подтянулась.

«Паузы между приемами пищи увеличились, порции сильно уменьшились. Мой завтрак можно теперь уместить на ладони, а обедаю я уже через 3-4 часа, и между приемами я не испытываю чувство голода, то есть и перекусы теперь не нужны», - сообщила Матильда.

