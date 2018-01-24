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Дмитрия Маликова высмеяла жена


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Певец Дмитрий Маликов до сих пор остается одним из самых эффектных поп-исполнителей российского шоу-бизнеса. В 90-х он считался секс-символом, да и сейчас не прочь, так сказать, вспомнить бурную молодость. Правда, супруга Дмитрия над подобными воспоминаниями посмеивается.

Недавно артист поделился в Twitter философской мыслью: «Человек, который к своему полтиннику считает, что жизнь его прошла не напрасно, прожил свою жизнь зря... Он так ничего и не понял, дурачок».

Но потом философствовать звезде надоело, и Дмитрий решил дать рекомендации по пикапу. Первый совет от Маликова звучит так: «Зовите девушку в дорогой ресторан, садитесь за белый рояль и начинайте тихонько напевать свою песню».

Разумеется, подписчики принялись с увлечением обсуждать подобную стратегию, и без критики не обошлось. А тем временем супруга артиста Елена решила устроить «сеанс разоблачения».

«Димочка, что с памятью? В далеком 92-м ты подъехал ко мне на раздолбанной девятке, потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на 3-часовое съедение акулам поп-музыки. И когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся! К тому времени бдительность моя была размыта!» - написала дама.

Ранее мы писали:

Маликов учит пикапу. Артист представил любопытный клип.

Дмитрий Маликов: «Моя внешность хороша от природы». Певец надеется, что в будущем ему не понадобятся пластические операции.

Дмитрий Маликов вспомнил о романе с Натальей Ветлицкой. По словам артиста, Наталья была яркой, талантливой девушкой. 



2 Не нравится 0 Нравится 24.01.2018 Теги: Дмитрий Маликов

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