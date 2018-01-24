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Джоли не попала в список номинантов на «Оскар»


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) в большом разочаровании. Режиссерская работа звезды «Сначала они убили моего отца» не вошла в шорт-лист картин-претендентов на награду Американской киноакадемии. Возможно, мы теперь не увидим Джоли на церемонии.

Джоли претендовала на награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ее картина номинировалась от Камбоджи. Ранее лента также претендовала на награду «Золотой глобус» и числится в номинантах на премию BAFTA (данная награда считается одним из главных индикаторов «Оскара»).

Андрею Звягинцеву повезло больше. Его картина «Нелюбовь» попала в шорт-лист номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конкуренцию ленте составят «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О душе и теле» (Венгрия) и «Квадрат» (Швеция).

«Давайте так скажем: шансы, без сомнения, есть. Ситуация конкурентная. Самое лучшее – это то, что в этом году нет фаворита, то есть картины заведомо лидирующей. Как было, скажем, три года назад, когда против нашей картины "Левиафан" чрезвычайно успешно шла польская картина замечательного режиссера Павла Павликовского "Ида"», - заявил журналистам продюсер Александр Роднянский.

Кстати, рекордсменом по общему числу номинаций стала лента Гильермо дель Торо «Форма воды».

Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится в Лос-Анджелесе 4 марта 2018 года.

Ранее мы писали:

Церемония «Оскар»: Стильные триумфы и катастрофы. Кто из звезд показал себя во всей красе на красной дорожке? Кто допустил стильный промах?​

«Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара». У Звягинцева неплохие шансы на победу.

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0 Не нравится 0 Нравится 24.01.2018 Теги: Анджелина Джоли

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