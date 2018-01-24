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Бородина призывает не уродовать психику детей


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Ксении Бородиной не без успеха удается совмещать активную работу на телевидении с семейной жизнью. Звезда растит двух очаровательных дочерей и не без гордости позирует с девочками на совместных фотографиях в соцсетях. Но без виртуальных конфликтов и здесь не обходится.

У Бородиной множество поклонников, более 10 миллионов подписчиков, но некоторые не могут удержаться от критики звезды и обсуждения ее методов воспитания. Недавно Ксению назвали «плохой матерью» из-за того, что она не спешит отучать от соски младшую дочь, двухлетнюю Тею.

 

Бородина не выдержала и дала отпор: «Если вы насильно убрали соску у своего ребенка — это ваше право, также как и ваше право воспитывать его как угодно. Я — строгая мама, но я никогда в жизни не отниму у своего ребенка то, что ему дорого. И хватит писать чушь про речь и зубы, это полный бред! Чушь! Это ничем не доказано! У вас сомнения по поводу речи Теи?! Смешно! Она в год начала говорить, поэтому этот довод просто идиотский!»

Ксения особо напомнила, что каждый ребенок индивидуален и первые три года маме следует быть особенно чуткой. «Нельзя забирать насильно то, к чему привык ребенок и не готов расстаться! Вы когда-нибудь видели людей с соской в 10 или 20 лет? Нет! Поэтому когда надо будет, тогда она сама ее выкинет. Умейте воспитывать детей, а не уродовать их психику!»

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0 Не нравится 0 Нравится 24.01.2018 Теги: Ксения Бородина

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Обсуждение 2  

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  • @
    Строгая мама ещё как отнимет у ребёнка то, что ему дорого.. И не очень полезно
    		25.01.18 01:02
         
    1
         
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  • Ксю
    Долгая привязка к соске , часто показатель олиночества ребенка и нехватки матя и материнского присутствия...Тут не с соской надо бороться, тут чаще ребенком надо заниматся. Я помню ее опусы сразу после рождения ребенка о том , что она дома не засиживается, черз месяц на работу...Ну вот ..что еще сказать..
    		 24.01.18 15:15
         
    1
         
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