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Татьяна Буланова напугала снимком из больницы


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Татьяна Буланова заставила поклонников поволноваться. Поздним вечером 22 января певица опубликовала в своем микроблоге снимок из больницы. Поклонники засыпали Буланову вопросами, и позже Татьяна прояснила ситуацию.

 

На снимке была запечатлена дверь палаты. Татьяна прокомментировала фото коротко: «Ночь в больнице».

Обеспокоенные поклонники стали писать любимой певице, интересуясь, что же произошло: «Танечка, дорогая наша, что случилось?», «Татьяна, как вы себя чувствуете?»

Певица позже дала объяснения. Как выяснилось, она попала в больницу с 10-летним сыном Никитой: «Не беспокойтесь. Сейчас уже все в порядке, нас выписали. Хочу сказать, что детская больница имени Рауфхуса – лучшая в городе. Теперь все хорошо благодаря их врачам. Мы уже дома», - сообщила Буланова «КП».

Напомним, Буланова в декабре позапрошлого года сообщила о разводе с мужем Владиславом Радимовым. А недавно сам Радимов обмолвился, что это было нечто вроде шутки. Певица и футболист до сих пор живут вместе и воспитывают сына. Не исключает звезда и возможности официального воссоединения. «Не знаю, ничего не знаю. Никто не знает. Пути господни неисповедимы. Может, я выйду в третий раз замуж - за Влада. Может, он сделает красивое предложение, и я соглашусь. Не знаю».
 



1 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: Татьяна Буланова

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