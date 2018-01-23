Светлана Зейналова готовится к пополнению

Недавно стало известно об изменении состава ведущих проекта «Голос. Дети». Шоу покинула Светлана Зейналова, и ее место займет актриса Агата Муцениеце. В принципе подобные изменения - обычное дело на популярных проектах, но, по слухам, Светлане пришлось отказаться от участия в шоу из-за беременности.

Зейналова, по некоторым данным, готовится к рождению второго ребенка. Есть даже информация о появлении малыша на свет летом. И в связи с интересным положением ведущая решила отказаться от нескольких заманчивых предложений.

Сама Светлана, которая сейчас воспитывает дочь Александру, предпочитает не распространяться о предполагаемой беременности. Но ранее ведущая рассказала о возлюбленном по имени Митя, который стал для нее настоящей опорой. «Митя пришел в наш дом, когда у нас имелся весь набор проблем – от моральных до финансовых», - рассказывала Зейналова.

По словам женщины, она предупредила мужчину о том, что ее дочь страдает аутизмом. А через полгода заметила, что девочка прекрасно общается с Митей. Тогда Светлана поторопилась внести ясность и заявила: «Либо ты с нами, либо не приходи». «Честно говоря, была уверена, что Митя больше не придет. Но он позвонил: "Собрал вещи и еду к тебе, навсегда". И с тех пор живет у нас», - рассказывала ведущая.

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