 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Светлана Зейналова готовится к пополнению


0 0

Недавно стало известно об изменении состава ведущих проекта «Голос. Дети». Шоу покинула Светлана Зейналова, и ее место займет актриса Агата Муцениеце. В принципе подобные изменения - обычное дело на популярных проектах, но, по слухам, Светлане пришлось отказаться от участия в шоу из-за беременности.

Зейналова, по некоторым данным, готовится к рождению второго ребенка. Есть даже информация о появлении малыша на свет летом. И в связи с интересным положением ведущая решила отказаться от нескольких заманчивых предложений.

Сама Светлана, которая сейчас воспитывает дочь Александру, предпочитает не распространяться о предполагаемой беременности. Но ранее ведущая рассказала о возлюбленном по имени Митя, который стал для нее настоящей опорой. «Митя пришел в наш дом, когда у нас имелся весь набор проблем – от моральных до финансовых», - рассказывала Зейналова.

По словам женщины, она предупредила мужчину о том, что ее дочь страдает аутизмом. А через полгода заметила, что девочка прекрасно общается с Митей. Тогда Светлана поторопилась внести ясность и заявила: «Либо ты с нами, либо не приходи». «Честно говоря, была уверена, что Митя больше не придет. Но он позвонил: "Собрал вещи и еду к тебе, навсегда". И с тех пор живет у нас», - рассказывала ведущая.

Ранее мы писали:

Ирада Зейналова сыграла свадьбу. Через год после развода ведущая снова замужем.

Бейонсе наняла шесть нянь. В июне звезда родила двойню.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.



0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: Светлана Зейналова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору