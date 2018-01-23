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Шепелев не забывает Жанну Фриске


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Дмитрий Шепелев старается особо не распространяться о личном после смерти Жанны Фриске. Но на днях шоумен обмолвился о том, что до сих пор разговаривает с любимой. Со дня смерти Жанны пошел третий год, однако Дмитрий до конца не смог это принять.

Признание у Дмитрия вырвалось во время очередного выпуска шоу «На самом деле». Беседуя с актером Владимиром Гаркалиным, который перенес смерть супруги Екатерины, Шепелев признался: «Вы продолжаете разговаривать с женой, и я понимаю вас, потому что я делаю то же самое. Не хочется вспоминать о ней в прошедшем времени. Спасибо, что делитесь этим, я вас понимаю».

Интересно, что ранее отец Жанны Фриске обвинял шоумена в том, что он забыл его дочь и пытается сделать все, чтобы и маленький Платон забыл о маме. Однако Дмитрий не раз подчеркивал, что старается ненавязчиво рассказывать мальчику о матери.

«Я провел много часов, консультируясь с детскими психологами, обсуждая, как мне быть и что сказать, когда придет время. В сухом остатке могу сказать главное — я рассказываю Платону про маму каждый день: про ее привычки, про ее любимые места, про нашу жизнь до его появления, одним словом, про все. Мы вместе выбрали фотографии Жанны, которые теперь стоят в нашей квартире. Я хочу, чтобы сын знал: у него есть мама, она рядом и никогда его не оставит. И на день рождения и другие праздники я всегда говорю: "Мы с мамой поздравляем тебя…"».

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 



0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: Дмитрий Шепелев

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