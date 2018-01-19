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У Анфисы Чеховой новый возлюбленный


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В октябре прошлого года завершился брак Анфисы Чеховой с Гурамом Баблишвили. Но телеведущая явно не стала засиживаться в одиночестве. Появились слухи, что у звезды уже есть новый возлюбленный.

Недавно Анфиса уже пресекла домыслы о том, что у нее имеется роман с Эдуардом Немченко. И почти сразу же поклонники, уверенные, что пышнотелая красавица не может быть одна, обнаружили того, кто, по их мнению, может быть спутником Анфисы. И слухи возникли не на пустом месте.

Издание «7Дней» пишет, что в новогоднюю ночь девушка была с инструктором по йоге по имени Андрей Грунин. Мужчина разместил фотографию с Анфисой и написал о том, что «провел прекрасно» праздничную ночь.

Некоторые фанаты считают, что Андрей и Анфиса познакомились благодаря ее интересу к йоге и прочим экзотическим практикам. Андрей же, столкнувшись с потоком вопросов от подписчиков и поклонников Анфисы, поспешил удалить совместную фотографию, только подлив тем самым масла в огонь.

Ранее Анфиса заявляла, что сохранила с Гурамом теплые отношения. «Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь, многому научились друг у друга! Он показал мне, какими должны быть хорошие отцы! Он добрый и благородный человек! Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения!»

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.



0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2018 Теги: Анфиса Чехова

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