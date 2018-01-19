Шоу Шепелева названо «катастрофой для культуры»

Ток-шоу «На самом деле» уже не раз становилось объектом жесткой критики. Создателей проекта и ведущего Дмитрия Шепелева не раз уличали в чрезмерном стремлении поскандалить. А теперь искусствовед Людмила Семенова назвала шоу «катастрофой для культуры».

Станислав Садальский после выхода первого выпуска шоу сообщил про «отвратительное послевкусие». Семенова написала колонку для Rosbalt.ru, в которой довольно жестко указала на некорректность обсуждения в студии личной жизни известных советских артистов.

«Ладно бы дело касалось только светского «мира животных», где у всех крепкая психика — как и у ведущего Дмитрия Шепелева, взирающего на происходящее в студии с завидным высокомерным спокойствием. Но порой шоу затрагивает жизни людей действительно достойных или, по крайней мере, сделавших имя и репутацию на творческом, а не скандальном поприще», - отмечает дама.

Семенова полагает, что редакторы шоу зашли слишком далеко, привлекая к участию в программе пожилых артистов, испытывающих проблемы с финансами. В частности, Ивана Краско.

«Это позор для общества — когда заслуженный артист и русский интеллигент говорит, что ему на пороге 90-летия негде жить, в то время как в «Доме-2» «строят любовь» на полном пансионе, а «звезд» уровня Даны Борисовой лечат от вредных привычек в элитных зарубежных клиниках. Это такая же катастрофа для культуры, как социальное расслоение для экономики», - подчеркивает искусствовед.

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