Шоу Шепелева названо «катастрофой для культуры»
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Ток-шоу «На самом деле» уже не раз становилось объектом жесткой критики. Создателей проекта и ведущего Дмитрия Шепелева не раз уличали в чрезмерном стремлении поскандалить. А теперь искусствовед Людмила Семенова назвала шоу «катастрофой для культуры».
Станислав Садальский после выхода первого выпуска шоу сообщил про «отвратительное послевкусие». Семенова написала колонку для Rosbalt.ru, в которой довольно жестко указала на некорректность обсуждения в студии личной жизни известных советских артистов.
«Ладно бы дело касалось только светского «мира животных», где у всех крепкая психика — как и у ведущего Дмитрия Шепелева, взирающего на происходящее в студии с завидным высокомерным спокойствием. Но порой шоу затрагивает жизни людей действительно достойных или, по крайней мере, сделавших имя и репутацию на творческом, а не скандальном поприще», - отмечает дама.
Семенова полагает, что редакторы шоу зашли слишком далеко, привлекая к участию в программе пожилых артистов, испытывающих проблемы с финансами. В частности, Ивана Краско.
«Это позор для общества — когда заслуженный артист и русский интеллигент говорит, что ему на пороге 90-летия негде жить, в то время как в «Доме-2» «строят любовь» на полном пансионе, а «звезд» уровня Даны Борисовой лечат от вредных привычек в элитных зарубежных клиниках. Это такая же катастрофа для культуры, как социальное расслоение для экономики», - подчеркивает искусствовед.
Согласны?
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Обсуждение 7
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Дина КанашПоказывали хотя бы попозже. У нас своих проблем полно...
20.01.18 09:02
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ЛИДИЯ КраснодарТОК ШОУ ,, НА САМОМ ДЕЛЕ ,,БЕЗО ВСЯКИХ КОММЕНТАРИЕВ НАДО ЗАКРЫВАТЬ.
19.01.18 17:58
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NaizaНу все правильно, лучше пусть копаются в «грязном белье» так называемых деятелей культуры, слетевших в катушек как тот же краско (потому что по делу), чем с неизвестными актерами разыгрывают самодеятельность, показывая якобы реальные жизни обычных людей, где экспертами выступают эти «звезды» в своих белых пальто. Эти передачи идут десятки лет по всем каналам, не понимаю при чем тут Шепелев?
19.01.18 17:40
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cima urusТелевидение расчитано на бедное ,жрущее после работы сидя перед ящиком голосующее за то что видят по ящику а не вокруг себя потому скарабеи и прочие навозники типа Малахова в тренде так что правы те кто говорит : каждому -свое
19.01.18 16:38
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СимаТелевидение заполнено подобными программами. Малахов в таком ковыряется десятилетия и подобной критики в его адрес я не видела. Даже как то странно.
19.01.18 15:48
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123Один вопрос: кто такая искусствовед Семёнова? Ответа нет! Вот вам и ответ о шоу - это дитя своего времени. А все, кто спешит «откусить» от плохо пахнущего куска с миной отвращения, будь то Садальский (тоже явление в себе) или искусствовед, смотрящий такие шоу, похожи на гиен, грызущих дохлого буйвола. Искусствовед должен говорить об искусстве, балерина должна танцевать, а не стринги показывать, Кесарю- кесарево, и никаких разрух!..
19.01.18 12:08