Ким Кардашян демонстрирует сексуальность

Ким Кардашян (Kim Kardashian) недавно стала снова мамой, суррогатная мать, к услугам которой обратилась звезда, родила девочку, которая стала третьим ребенком в семье. Однако появление малышки не мешает Ким показывать сексуальную привлекательность.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 18, 2018 at 11:53 PST

Звезда выложила этим утром в Insta фотографию, на снимке видно, как Ким томно лежит в кровати, спрятав руки под голову. Грудь звезда прикрыла размытыми пикселями, пишет Daily Mail.

«Ночные кадры», - подписала она завораживающий снимок. Буквально двумя часами ранее она выложила фотографию себя, сидящей на крыше роскошного автомобиля в одном нижнем белье. «Спокойной ночи», - гласила подпись под снимком.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 18, 2018 at 9:20 PST

Ким также разместила снимок четырехлетней Норт и ее пятилетней кузины Пенелопы, дети были в одинаковых костюмчиках, с одинаковыми прическами. Подпись к снимку была из одного слова: «Близняшки».

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 18, 2018 at 6:42 PST

Также звезда реалити-шоу в четверг обновила информацию на своем сайте, чтобы рассказать поклонникам о том, как чувствует себя родившееся в понедельник дитя, еще даже не получившее имя. «Связь между мной и ребенком возникла мгновенно, как будто она была с нами все это время», - написала Ким.

