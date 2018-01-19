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Ким Кардашян демонстрирует сексуальность


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) недавно стала снова мамой, суррогатная мать, к услугам которой обратилась звезда, родила девочку, которая стала третьим ребенком в семье. Однако появление малышки не мешает Ким показывать сексуальную привлекательность.

 

Звезда выложила этим утром в Insta фотографию, на снимке видно, как Ким томно лежит в кровати, спрятав руки под голову. Грудь звезда прикрыла размытыми пикселями, пишет Daily Mail.

«Ночные кадры», - подписала она завораживающий снимок. Буквально двумя часами ранее она выложила фотографию себя, сидящей на крыше роскошного автомобиля в одном нижнем белье. «Спокойной ночи», - гласила подпись под снимком.

Ким также разместила снимок четырехлетней Норт и ее пятилетней кузины Пенелопы, дети были в одинаковых костюмчиках, с одинаковыми прическами. Подпись к снимку была из одного слова: «Близняшки».

Также звезда реалити-шоу в четверг обновила информацию на своем сайте, чтобы рассказать поклонникам о том, как чувствует себя родившееся в понедельник дитя, еще даже не получившее имя. «Связь между мной и ребенком возникла мгновенно, как будто она была с нами все это время», - написала Ким.
 



0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2018 Теги: Ким Кардашян

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Обсуждение 3  

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  • Ксю
    И что в них завораживающего???????? Таки напыщенные придуманные позы...
    		 20.01.18 01:47
         
    0
         
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  • ..
    Почти каждая женщина в такой "томной" позе, как на первом фото, будет выглядеть сексуально-привлекательно..
    		 20.01.18 00:19
         
    1
         
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  • Glafira
    Очередная безмозглая кура обзавелась ребенком. У нее и первые два малыша всегда грустные-грустные. Потому что мамашка их исключительно для фото пользует, так они ей не нужны. Почему шлюхендр в последнее время выставляют как эталон для подражания? Непонятно. А...это, чтобы ускорить процесс разжижения мозгов населения. Ну, дык, УэСА давно об этом мечтают. А СМИ, так сказать, способствуют )))
    		 19.01.18 20:24
         
    2
         
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