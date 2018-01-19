Брежнева спела о любви

Вера Брежнева в следующем месяце отметит 36-летие. И певица до сих пор верит в романтику. Артистка представила новую песню под названием «Ты мой человек», и похоже, композиция посвящена отношениям Брежневой и ее супруга Константина Меладзе.

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) Янв 18, 2018 at 11:22 PST

«Мы с тобою одно единое целое отныне и неделимое. Я с тобой навек, ты — судьба, ты — мой человек!» - поет Вера. Поклонники в восторге и с нетерпением ждут презентации видео. По словам Брежневой, сейчас заканчивается монтаж и скоро она представит новый ролик.

Кстати, сейчас Вера немного уступает позиции в рейтингах «самых сексуальных», но остается королевой романтики. «Для меня важна взаимность во всем. Может поэтому я и получаю от людей то, что им даю: любовь в разных ее проявлениях. Я постоянно работаю над собой, хотя это тяжело, некоторые уроки даются с трудом, но они стоят того. Если останавливаюсь, то только для того, чтобы передохнуть, набраться сил, чтобы двигаться дальше. А еще я требовательна и придаю большое значение деталям, ведь я перфекционистка», - рассказывала звезда в одном из интервью.

По словам Брежневой, она верит в любовь с первого взгляда, хотя с ней такого не случалось. «Внешность может привлечь мое внимание, но чувства появляются только тогда, когда ты узнаешь человека. Мне нужно время, чтобы полюбить».

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