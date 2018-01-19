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Анастасия Костенко рассказала, как довела себя до истощения


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Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Андрея Тарасова, давно является объектом повышенного внимания, поскольку ее спутник жизни стал постоянным героем светской хроники после скандального развода с Ольгой Бузовой. И пользователи соцсетей неустанно то поливают Анастасию грязью, то критикуют фигуру модели. Многие говорят, что у девушки есть лишние килограммы. Анастасия ответила хейтерам.

 

Как призналась Анастасия, пару лет назад у нее возникли проблемы со здоровьем, поскольку она соблюдала строгую диету и довела себя до истощения.

«С 2012 по 2015 я отказалась от мяса. Все ждала всеми обещанную "легкость", яркие сны и здоровый вид. Легкость появилась, но только в переносном значении — я стала весить 42. Хорошо помню слова врача: "Недостаток креатина, карнозина, докозагексаеновой кислоты". На тот момент у меня были серьезные нагрузки в колледже, организм едва ли справлялся: тахикардия, головокружение, отсутствие сна, потеря аппетита и веса, а потом — жесткий набор», — призналась Костенко.

Карьеру модели Анастасии пришлось бросить, теперь она посвящает свободное время супругу. Напомним, в декабре 2016 года футболист оформил развод с Ольгой Бузовой. В январе стало известно о романе Дмитрия с Анастасией. А недавно пара расписалась. Как уверял Тарасов, отношения с Костенко завязались у него после развода.

Ранее блогер Лена Миро отмечала, что, по ее мнению, новые отношения футболиста с моделью долго не продлятся, поскольку «она начала играть роль примерной девочки».



1 Не нравится 0 Нравится 19.01.2018 Теги: Анастасия Костенко Дмитрий Тарасов

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