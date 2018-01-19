Анастасия Костенко рассказала, как довела себя до истощения

Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Андрея Тарасова, давно является объектом повышенного внимания, поскольку ее спутник жизни стал постоянным героем светской хроники после скандального развода с Ольгой Бузовой. И пользователи соцсетей неустанно то поливают Анастасию грязью, то критикуют фигуру модели. Многие говорят, что у девушки есть лишние килограммы. Анастасия ответила хейтерам.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 17, 2018 at 8:06 PST

Как призналась Анастасия, пару лет назад у нее возникли проблемы со здоровьем, поскольку она соблюдала строгую диету и довела себя до истощения.

«С 2012 по 2015 я отказалась от мяса. Все ждала всеми обещанную "легкость", яркие сны и здоровый вид. Легкость появилась, но только в переносном значении — я стала весить 42. Хорошо помню слова врача: "Недостаток креатина, карнозина, докозагексаеновой кислоты". На тот момент у меня были серьезные нагрузки в колледже, организм едва ли справлялся: тахикардия, головокружение, отсутствие сна, потеря аппетита и веса, а потом — жесткий набор», — призналась Костенко.

Карьеру модели Анастасии пришлось бросить, теперь она посвящает свободное время супругу. Напомним, в декабре 2016 года футболист оформил развод с Ольгой Бузовой. В январе стало известно о романе Дмитрия с Анастасией. А недавно пара расписалась. Как уверял Тарасов, отношения с Костенко завязались у него после развода.

Ранее блогер Лена Миро отмечала, что, по ее мнению, новые отношения футболиста с моделью долго не продлятся, поскольку «она начала играть роль примерной девочки».