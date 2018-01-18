 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Принцесса София очаровала президента Исландии


0 0

Можно ли резко изменить свою жизнь и поменять привычки? Супруга шведского принца Карла Филиппа (Carl Philip) принцесса София (Sofia), определенно, ответит утвердительно на подобный вопрос. Бывшая модель, в свое время подрабатывавшая официанткой, сегодня принимает участие в государственных встречах в королевском дворце.

Накануне София вместе с супругом составила компанию королю и королеве Швеции на банкете в честь президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона (Gudni Johannesson). Ее Королевское Высочество появилась на банкете в эффектном платье из черного кружева и с главным знаком отличия принцесс - тиарой, инкрустированной бриллиантами. Выглядела София как настоящая королева.

Напомним, бракосочетание Карла Филиппа, четвертого в очереди на королевский престол, с Софией состоялось в 2015 году. Профессионалам пиар-служб королевского двора пришлось немало потрудиться, чтобы откорректировать публичный имидж Софии перед свадьбой. В юности София Хеллквист долгое время работала моделью нижнего белья и купальников, участвовала в откровенном реалити-шоу Paradise Hotel, два года была официанткой в кафе на Манхэттене, а ее знакомство с принцем состоялось в ночном клубе.

Сейчас у Ее Высочества безупречные манеры, и она часто появляется на мероприятиях с участием членов королевской семьи. Кстати, в конце января София встретится с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Принцесса и принц воспитывают также двух наследников.

Ранее мы писали:

Принцесса Мадлен родила сына. В королевском семействе Швеции снова радость.

Принцесса Виктория показала сына. Ее Высочество поделилась семейными фото. 

Принц Гарри стал лидером рейтинга привлекательнейших представителей королевских семей. Список составлен английским таблоидом Daily Mail. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 18.01.2018 Теги: принцесса София

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору