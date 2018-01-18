Принцесса София очаровала президента Исландии

Можно ли резко изменить свою жизнь и поменять привычки? Супруга шведского принца Карла Филиппа (Carl Philip) принцесса София (Sofia), определенно, ответит утвердительно на подобный вопрос. Бывшая модель, в свое время подрабатывавшая официанткой, сегодня принимает участие в государственных встречах в королевском дворце.

Накануне София вместе с супругом составила компанию королю и королеве Швеции на банкете в честь президента Исландии Гвюдни Йоуханнессона (Gudni Johannesson). Ее Королевское Высочество появилась на банкете в эффектном платье из черного кружева и с главным знаком отличия принцесс - тиарой, инкрустированной бриллиантами. Выглядела София как настоящая королева.

Напомним, бракосочетание Карла Филиппа, четвертого в очереди на королевский престол, с Софией состоялось в 2015 году. Профессионалам пиар-служб королевского двора пришлось немало потрудиться, чтобы откорректировать публичный имидж Софии перед свадьбой. В юности София Хеллквист долгое время работала моделью нижнего белья и купальников, участвовала в откровенном реалити-шоу Paradise Hotel, два года была официанткой в кафе на Манхэттене, а ее знакомство с принцем состоялось в ночном клубе.

Сейчас у Ее Высочества безупречные манеры, и она часто появляется на мероприятиях с участием членов королевской семьи. Кстати, в конце января София встретится с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Принцесса и принц воспитывают также двух наследников.

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Источник фото: Globallookpress.com