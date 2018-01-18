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Наталья Ионова переживает утрату


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Наталья Ионова вместе с семьей решила провести январские каникулы на Гоа. И в Индию звезда отправилась не экзотики ради. Как призналась артистка, сейчас она пытается переосмыслить все, что произошло с ней в прошлом году. Все хорошее и не очень.

Как рассказала Наталья, прошлый год оказался для нее тяжелым. «Недавно я потеряла близкого человека, подругу… Это первый раз, наверное, когда я столкнулась с таким сильным горем. В моем окружении все отзывались об Индии как о месте силы, чистоты, духовности», - поведала певица.

На отдыхе звезда ведет не слишком активный образ жизни: занятия йогой, общение с детьми, дегустация местных блюд.

По словам Ионовой, Гоа произвело на нее сильное впечатление и в недалеком будущем она планирует вернуться сюда с супругом, но без дочерей. «Индия – не только пляж, это не тот курорт, на который надо ехать, как в Турцию. А то место, куда я хочу вернуться, и еще не раз, проникнуться духом, пообщаться с местным народом, ощутить себя чище, найти ответы на вопросы. Здесь мозги как будто встают на место. Едешь в Москву с определенным планом на будущее», - цитирует исполнительницу Starhit.

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Глюк'oZа рассказала о трудном детстве. По признанию певицы, она росла в неблагополучной, очень бедной семье. 

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0 Не нравится 1 Нравится 18.01.2018 Теги: Наталья Ионова

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