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Джигарханян снова госпитализирован


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Скандальные разбирательства - серьезный стресс. Особенно когда разбирательства идут с женой. Армен Джигарханян, похоже, не выдержал в борьбе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Накануне артист был госпитализирован.

Недомогание Армен Борисович почувствовал утром. Водитель заметил, что с артистом что-то не так, и отказался везти его в театр. Но Джигарханян был непреклонен и сам отправился следить за подготовкой нового спектакля. В театре артисту стало еще хуже.

«Скорая помощь госпитализировала Армена Джигарханяна из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей также есть подозрения на невралгию и что артист подхватил вирус», - сообщил ТАСС источник в больнице.

Напомним, в ноябре Джигарханян подал на развод с супругой. Артист обвинял Виталину в мошенничестве, называл ее «вор и убийца». Цымбалюк-Романовская против расторжения брака не возражала, но в последний момент передумала и подала апелляцию. По предположениям экспертов, Цымбалюк-Романовская пытается сохранить брак вовсе не из-за любви, а с целью разделить выплату ипотеки на квартиру.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 18.01.2018 Теги: Армен Джигарханян

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