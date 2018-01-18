Джигарханян снова госпитализирован

Скандальные разбирательства - серьезный стресс. Особенно когда разбирательства идут с женой. Армен Джигарханян, похоже, не выдержал в борьбе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Накануне артист был госпитализирован.

Недомогание Армен Борисович почувствовал утром. Водитель заметил, что с артистом что-то не так, и отказался везти его в театр. Но Джигарханян был непреклонен и сам отправился следить за подготовкой нового спектакля. В театре артисту стало еще хуже.

«Скорая помощь госпитализировала Армена Джигарханяна из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей также есть подозрения на невралгию и что артист подхватил вирус», - сообщил ТАСС источник в больнице.

Напомним, в ноябре Джигарханян подал на развод с супругой. Артист обвинял Виталину в мошенничестве, называл ее «вор и убийца». Цымбалюк-Романовская против расторжения брака не возражала, но в последний момент передумала и подала апелляцию. По предположениям экспертов, Цымбалюк-Романовская пытается сохранить брак вовсе не из-за любви, а с целью разделить выплату ипотеки на квартиру.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.

Брак Джигарханяна расторгнут. Через месяц решение суда вступит в силу.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась . Дама рассказала о романе с актером.

Источник фото: Globallookpress.com