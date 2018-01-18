Певица и актриса Вера Брежнева не один год уверенно держится в топе самых сексуальных девушек страны. Артистка постоянно работает над телом и старается вдохновлять своим примером других девушек. Правда, сейчас, по мнению поклонников, Брежнева выглядит слишком худощавой.

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) Янв 15, 2018 at 10:08 PST

На днях Вера опубликовала снимок, для которого позировала в скромном черном купальнике и стильном белом жакете. «Мы с Лос-Анджелесом рады друг другу», - подписана фотография.

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) Янв 17, 2018 at 8:36 PST

Некоторые поклонники похвалили Брежневу за поддержание фигуры в тонусе, но многие заметили, что выглядит артистка немного нездорово. «Как с концлагеря, кошмар», «Вера, тебе лучше не фоткаться в купальнике», «Ой, как же ужасно, одни кости, да и уже некрасиво».

Сама 35-летняя Брежнева в одном из недавних интервью призналась, что для поддержания тела в тонусе ей приходится прилагать немало усилий. «Моя хорошая фигура – это примерно 30% генетики и 70% труда! Я серьезно работаю над своим телом и считаю, что иначе невозможно. Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий! Если я махну на себя рукой и начну есть тортики, колбасу и т. д., то через пару месяцев у меня появится «прекрасный» целлюлит, жирок на животе, бедрах и ухудшится состояние кожи. Конечно, встречаются люди, которые едят все, что захотят, и не толстеют, но чаще это временно, и при этом выглядят они все равно не так хорошо, как бы им хотелось».

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