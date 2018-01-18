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Борис Ельцин-младший снова свободный мужчина


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Борис Ельцин-младший считается заядлым сердцеедом. Мужчине приписывали множество романов, при этом он неоднократно появлялся на светских мероприятиях в компании моделей. Но полгода назад мужчина остепенился и стал встречаться с племянницей Михаила Ефремова Ольгой. Однако красивой сказке не суждено было долго длиться. Пара рассталась, и теперь Борис снова в поиске женщины мечты.

 

По данным телеграмм-канала Super, Ольга, после расставания с Борисом, вместе с сыном Арсением отправилась к бывшему мужу Алессандро в Италию. Подписчики Ефремовой  не стали расстраиваться из-за неудавшихся отношений, наоборот, порадовались воссоединению семьи.   

Напомним, в прошлом году Ефремова сочеталась браком с итальянским бизнесменом Алессандро Сини. С итальянцем внучка знаменитого кинематографиста встречалась достаточно долго, и в конце концов влюбленные решили создать семью. В мае позапрошлого года у пары родился сын Арсений. Ольга долго жила в Италии, но летом прошлого года вернулась в Москву.

У Бориса Ельцина-младшего за прошедшие пятнадцать лет было немало потенциальных невест, моделей и актрис, но Борис, судя по всему, еще не определился. Причина расставания знаменитостей пока неизвестна. Считается, что Борис по-настоящему предан только одной женщине –  сводной сестре Марии Юмашевой. Мужчина часто публикует совместные фото, называя сестру ласково: Марфуша. И новогодние праздники Борис провел именно с ней на Карибах.
 



0 Не нравится 0 Нравится 18.01.2018 Теги: Борис Ельцин-младший Ольга Ефремова

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