Борис Ельцин-младший снова свободный мужчина

Борис Ельцин-младший считается заядлым сердцеедом. Мужчине приписывали множество романов, при этом он неоднократно появлялся на светских мероприятиях в компании моделей. Но полгода назад мужчина остепенился и стал встречаться с племянницей Михаила Ефремова Ольгой. Однако красивой сказке не суждено было долго длиться. Пара рассталась, и теперь Борис снова в поиске женщины мечты.

Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) Дек 30, 2017 at 9:10 PST

По данным телеграмм-канала Super, Ольга, после расставания с Борисом, вместе с сыном Арсением отправилась к бывшему мужу Алессандро в Италию. Подписчики Ефремовой не стали расстраиваться из-за неудавшихся отношений, наоборот, порадовались воссоединению семьи.

Напомним, в прошлом году Ефремова сочеталась браком с итальянским бизнесменом Алессандро Сини. С итальянцем внучка знаменитого кинематографиста встречалась достаточно долго, и в конце концов влюбленные решили создать семью. В мае позапрошлого года у пары родился сын Арсений. Ольга долго жила в Италии, но летом прошлого года вернулась в Москву.

У Бориса Ельцина-младшего за прошедшие пятнадцать лет было немало потенциальных невест, моделей и актрис, но Борис, судя по всему, еще не определился. Причина расставания знаменитостей пока неизвестна. Считается, что Борис по-настоящему предан только одной женщине – сводной сестре Марии Юмашевой. Мужчина часто публикует совместные фото, называя сестру ласково: Марфуша. И новогодние праздники Борис провел именно с ней на Карибах.

