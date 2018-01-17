 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Виктория Бекхэм решилась на откровенную фотосессию


0 0

Она давно отказалась от вызывающей сексуальности. Сейчас Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) предпочитает быть леди с легким налетом богемности и ноткой эксцентричности. Но как же без смелых экспериментов?

43-летняя Виктория согласилась позировать в бежевом боди для обложки испанского Vogue. На первый взгляд звезда кажется на снимке обнаженной. Так что легкая провокация удалась.

На фотосессии Бекхэм также вспомнила о балетном прошлом и изобразила несколько эффектных па. «Спасибо, @voguespain, - пишет звезда в Insta. - Было забавно танцевать на съемках и очень приятно работать. Эта фотосессия совершенно отличается от всех, над которыми я работала раньше».

Между прочим, на прошлой неделе Бекхэм решила поделиться своими бюти-секретами. Виктория редко пропускает тренировки и редко отказывается от утренней пробежки, а на кожу тела она ежедневно наносит универсальный крем Weleda Skin Food. «Это недорогое средство, которое можно купить практически везде. У крема очень плотная и масляная текстура. После нанесения ощущается, что кожа напитана влагой. Я уже использовала столько тюбиков этого крема, очень надеюсь, что они вскоре выпустят более объемную версию».

Ранее мы писали:

Виктория Бекхэм: «Я такая же, как все». В принципе Виктория мало чем отличается от среднестатистической женщины. 

Виктория Бекхэм сотрудничает с Николь Кидман. Кидман рекламирует новую коллекцию VB.

Виктория Бекхэм: эволюция стиля в фотографиях. Как менялась звезда. 



0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2018 Теги: Виктория Бекхэм

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору