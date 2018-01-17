Виктория Бекхэм решилась на откровенную фотосессию

Она давно отказалась от вызывающей сексуальности. Сейчас Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) предпочитает быть леди с легким налетом богемности и ноткой эксцентричности. Но как же без смелых экспериментов?

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Янв 16, 2018 at 6:05 PST

43-летняя Виктория согласилась позировать в бежевом боди для обложки испанского Vogue. На первый взгляд звезда кажется на снимке обнаженной. Так что легкая провокация удалась.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Янв 16, 2018 at 6:10 PST

На фотосессии Бекхэм также вспомнила о балетном прошлом и изобразила несколько эффектных па. «Спасибо, @voguespain, - пишет звезда в Insta. - Было забавно танцевать на съемках и очень приятно работать. Эта фотосессия совершенно отличается от всех, над которыми я работала раньше».

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Янв 16, 2018 at 6:13 PST

Между прочим, на прошлой неделе Бекхэм решила поделиться своими бюти-секретами. Виктория редко пропускает тренировки и редко отказывается от утренней пробежки, а на кожу тела она ежедневно наносит универсальный крем Weleda Skin Food. «Это недорогое средство, которое можно купить практически везде. У крема очень плотная и масляная текстура. После нанесения ощущается, что кожа напитана влагой. Я уже использовала столько тюбиков этого крема, очень надеюсь, что они вскоре выпустят более объемную версию».

Ранее мы писали:

Виктория Бекхэм: «Я такая же, как все». В принципе Виктория мало чем отличается от среднестатистической женщины.

Виктория Бекхэм: эволюция стиля в фотографиях. Как менялась звезда.