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Цымбалюк-Рома­новская передумала разводиться


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Покой Армену Джигарханяну только снится. Осенью прошлого года артист со скандалом расстался с женой и подал на развод. Супруга звезды Виталина Цымбалюк-Романовская была не против развода. Но теперь выясняется, что в последний момент дама передумала.

Виталина приняла участие в ток-шоу «Пусть говорят» и заявила о подаче апелляции с просьбой отменить решение суда о разводе. Джигарханян, разумеется, в недоумении. По предположениям экспертов, Цымбалюк-Романовская пытается сохранить брак вовсе не из-за любви, а из меркантильных соображений. А именно разделить выплату ипотеки на квартиру.

Со своей стороны Армен Борисович заявил, что подозревает Виталину в том, что она давала ему медицинские препараты, воздействующие на сознание. «Я никогда никому не прощаю. Враг, вор, убийца всегда должен быть наказан. Говорят, будет суд, но я не знаю. Говорю, что надо наказать самым жестоким способом», - сказал артист.

Напомним, на развод подал Джигарханян в начале ноября, 27 ноября суд расторг брак пары. «Если в течение месяца ни одна из сторон не обжалует решение о расторжении брака, то оно вступит в законную силу», - сообщал журналистам представитель артиста.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2018 Теги: Армен Джигарханян

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