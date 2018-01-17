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Ксения Бик призналась, что хотела умереть на диване


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Прошло уже три месяца со дня смерти известного артиста Дмитрия Марьянова. Вдова артиста Ксения Бик до сих пор не оправилась от утраты, но она уже смогла побороть отчаяние и даже устроилась на работу.

 

Актер скончался от тромбоза 15 октября, Марьянову было всего 47 лет. Недоброжелатели обвинили Ксению в том, что она вовремя не отреагировала на ухудшение самочувствия Марьянова, когда актер находился в реабилитационном центре. Сама же Ксения заявила, что не видит смысла жить прежней жизнью. Теперь вдова постепенно приходит в себя, пытаясь проанализировать ситуацию, ведь по профессии Ксения психолог.

«Любимая фраза о том, что самое продуктивное на свете состояние – горе, как нельзя кстати отражает сложившуюся в моей жизни ситуацию. Ну куда больше? Депрессия, жалость к себе, несчастье подсаживают человека, чаще всего женщину, на своеобразную иглу. Вас без конца жалеют. Все и всегда, пока это не надоест, а людям только дай! И эта ржавчина способна сожрать тебя до основания. Нет сил, нет желания, нет времени. Хуже и вообразить сложно!» - сообщила Бик изданию StarHit.

Ксения при этом призналась, что ее ранее посещали ужасные мысли. «Самый бестолковый сценарий из всех возможных – лечь и умереть прямо на диване». Однако от мыслей о суициде ее отвлекла дочь Анфиса, о которой надо заботиться. «Поэтому я не придумала ничего лучше, чем через силу и без малейшего желания впервые устроиться на работу в Москве. Первый раз. Без связей и помощи», - объяснила свой поступок Ксения. Теперь девушка работает психологом в одном из агентств, а также участвует в благотворительном проекте «Разреши себе».



0 Не нравится 1 Нравится 17.01.2018 Теги: Ксения Бик

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