Ксения Бик призналась, что хотела умереть на диване

Прошло уже три месяца со дня смерти известного артиста Дмитрия Марьянова. Вдова артиста Ксения Бик до сих пор не оправилась от утраты, но она уже смогла побороть отчаяние и даже устроилась на работу.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Янв 16, 2018 at 9:43 PST

Актер скончался от тромбоза 15 октября, Марьянову было всего 47 лет. Недоброжелатели обвинили Ксению в том, что она вовремя не отреагировала на ухудшение самочувствия Марьянова, когда актер находился в реабилитационном центре. Сама же Ксения заявила, что не видит смысла жить прежней жизнью. Теперь вдова постепенно приходит в себя, пытаясь проанализировать ситуацию, ведь по профессии Ксения психолог.

«Любимая фраза о том, что самое продуктивное на свете состояние – горе, как нельзя кстати отражает сложившуюся в моей жизни ситуацию. Ну куда больше? Депрессия, жалость к себе, несчастье подсаживают человека, чаще всего женщину, на своеобразную иглу. Вас без конца жалеют. Все и всегда, пока это не надоест, а людям только дай! И эта ржавчина способна сожрать тебя до основания. Нет сил, нет желания, нет времени. Хуже и вообразить сложно!» - сообщила Бик изданию StarHit.

Ксения при этом призналась, что ее ранее посещали ужасные мысли. «Самый бестолковый сценарий из всех возможных – лечь и умереть прямо на диване». Однако от мыслей о суициде ее отвлекла дочь Анфиса, о которой надо заботиться. «Поэтому я не придумала ничего лучше, чем через силу и без малейшего желания впервые устроиться на работу в Москве. Первый раз. Без связей и помощи», - объяснила свой поступок Ксения. Теперь девушка работает психологом в одном из агентств, а также участвует в благотворительном проекте «Разреши себе».