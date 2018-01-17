Ким Кардашян празднует пополнение

Ким Кардашян (Kim Kardashian) теперь гордая мама трех детей. Как стало известно, суррогатная мать, к услугам которой обратилась звезда, родила девочку. Имя малышки пока не сообщается.

Ким и ее супруг Канье Уэст (Kanye West) давно мечтали о большой семье. Пара воспитывает дочь Норт и сына Сента, но из-за проблем со здоровьем Кардашян врачи посоветовали не планировать третью беременность. В итоге пара решила обратиться к суррогатной матери.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 10, 2018 at 1:49 PST

Недавно звезда призналась, что выбор суррогатной матери был не самым легким процессом. Ким опасалась, что женщина, вынашивающая ребенка, может испытывать к ней неприязнь. Ведь хейтеров у звезды не меньше, чем поклонников. «Вдруг она не захочет носить моего ребенка? Я хотела дать этому человеку выбор и гордиться этим, а с другой стороны, я хотела общаться с ней».

Кардашян повезло. Женщина оказалась поклонницей звездной пары. «Она была из тех людей, кто смотрит шоу, не такой суперфанат, который заставляет тебя чувствовать себя некомфортно, но она видела, как я борюсь и что я открыто об этом говорю».

По некоторым данным, пара подписала с женщиной и представляющим ее агентством контракт на 113,85 тысяч долларов. Суррогатная мать получит 45 тысяч долларов.

Ранее мы писали:

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок.