Как женить на себе мужчину: совет от Розы Сябитовой

Звезда телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова периодически старается учить женщин искусству построения отношений с мужчинами. Временами она сталкивается с жесткой критикой. Однако ее новый пост о том, как заставить мужчину жениться, у многих вызвал одобрение.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Янв 15, 2018 at 9:29 PST

Звездная сваха решила раскрыть очередной секрет искусства обольщения и написала в Insta: «Современный мужчина женится только тогда, когда женщина сможет убедить его, что ему это выгодно и полезно». При этом дама разместила эффектное фото, где она в вишневом платье, напоминающем кимоно. Видимо, с намеком, ведь восточные женщины знают толк в любви.

Поклонники согласились с Розой, но были и те, кто возмутился таким подходом: «Мне надо, чтобы меня убедили, что мне это очень надо и полезно.... Еще не хватало убеждать женщине, надо женщине быть такой, чтобы ему очень захотелось ее убедить, что надо жениться», «А разве современные женщины сейчас другие?!», «Точно, не в бровь, а в глаз, мужики сейчас такие))))», «Согласна с Вами! Обычно завоевывают женщину, делают предложение, а тут все наоборот!»

Ранее Роза говорила, что брак - это парное катание. «Мужчина согласен поддержать свою женщину в тяжелые минуты жизни, но и сам ждет такого же отношения к себе».