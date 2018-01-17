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Как Дана Борисова борется за дочь


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Дана Борисова справилась с наркозависимостью, но теперь решает не менее важную проблему. Пока у ведущей нет возможности часто видеться с дочерью - отец девочки настаивает на встречах всего несколько раз в месяц. Сейчас идет разбирательство в суде.

В своем Insta Борисова сообщила об итогах очередного судебного заседания. «Состоялся суд об определении порядка общения с моей девочкой. Хотя изначально ее папа Максим Аксенов и предложил встречи два раза в месяц в его присутствии в течение одного часа, мой суперадвокат, специально занимающаяся интересами детей при разводе, и я планируем добиться изменения порядка общения по выходным дням с ночевками».

Ранее адвокат Даны пояснила, что Полина находится с отцом, но вопрос общения Борисовой с дочерью планируется рассмотреть с участием представителей органов опеки. «Они будут проводить обследования условий, в которых будет пребывать ребенок».

Напомним, Максим Аксенов забрал ребенка прошлой весной. В то время Борисова находилась не в самом лучшем состоянии и только под давлением друзей отправилась на реабилитацию в Таиланд. Осенью ведущая завершила курс лечения и вернулась в Москву.

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2018 Теги: Дана Борисова

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