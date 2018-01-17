Как Дана Борисова борется за дочь

Дана Борисова справилась с наркозависимостью, но теперь решает не менее важную проблему. Пока у ведущей нет возможности часто видеться с дочерью - отец девочки настаивает на встречах всего несколько раз в месяц. Сейчас идет разбирательство в суде.

В своем Insta Борисова сообщила об итогах очередного судебного заседания. «Состоялся суд об определении порядка общения с моей девочкой. Хотя изначально ее папа Максим Аксенов и предложил встречи два раза в месяц в его присутствии в течение одного часа, мой суперадвокат, специально занимающаяся интересами детей при разводе, и я планируем добиться изменения порядка общения по выходным дням с ночевками».

Ранее адвокат Даны пояснила, что Полина находится с отцом, но вопрос общения Борисовой с дочерью планируется рассмотреть с участием представителей органов опеки. «Они будут проводить обследования условий, в которых будет пребывать ребенок».

Напомним, Максим Аксенов забрал ребенка прошлой весной. В то время Борисова находилась не в самом лучшем состоянии и только под давлением друзей отправилась на реабилитацию в Таиланд. Осенью ведущая завершила курс лечения и вернулась в Москву.

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