Чехова не признает стандарты красоты

Анфиса Чехова не из тех девушек, чью внешность можно назвать модельной. Но ведущая совершенно не расстраивается по этому поводу. Анфиса твердо убеждена - стремление соответствовать стандартам красоты не самое целесообразное занятие. Ведь каждая из нас - уникальна.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Янв 16, 2018 at 3:02 PST

За последний год Анфиса несколько сменила имидж. Похудела, отказалась от чрезмерно откровенных нарядов. А недавно у Чеховой случился своеобразный инсайт. Она открыла для себя модели одежды в стиле ретро.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Янв 13, 2018 at 10:43 PST

«Мне часто говорят, что я не из того времени! Что стиль ретро мне очень идет. Не могу сказать, что ощущаю себя заблудившейся во времени, но многое, что сейчас принято и активно пропагандируется среди современных женщин, кажется мне чем-то с чужого плеча. Губы-плюшки одинаковой формы, застывшие лица, стандартные формы, куклообразные образы, стремление женщин к абсолютному идеалу, совершенно забывая о том, что внутри каждой живет целая Галактика, полная бескрайней энергии, способной двигать и создавать миры, возвышать и карать, сводить с ума одним движением зрачка, одним вдохом», - рассуждает звезда в Insta.

«Мои любимые ретро-актрисы создавали настолько незабываемые образы, будучи далеко не стандартными Женщинами. Модные платья, туфли, горжетки, шляпки дополняли индивидуальность ретро-див, а не становились их сущностью», - заключает ведущая.

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Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием.

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.