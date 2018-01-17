 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Чехова не признает стандарты красоты


1 0

Анфиса Чехова не из тех девушек, чью внешность можно назвать модельной. Но ведущая совершенно не расстраивается по этому поводу. Анфиса твердо убеждена - стремление соответствовать стандартам красоты не самое целесообразное занятие. Ведь каждая из нас - уникальна.

За последний год Анфиса несколько сменила имидж. Похудела, отказалась от чрезмерно откровенных нарядов. А недавно у Чеховой случился своеобразный инсайт. Она открыла для себя модели одежды в стиле ретро.

«Мне часто говорят, что я не из того времени! Что стиль ретро мне очень идет. Не могу сказать, что ощущаю себя заблудившейся во времени, но многое, что сейчас принято и активно пропагандируется среди современных женщин, кажется мне чем-то с чужого плеча. Губы-плюшки одинаковой формы, застывшие лица, стандартные формы, куклообразные образы, стремление женщин к абсолютному идеалу, совершенно забывая о том, что внутри каждой живет целая Галактика, полная бескрайней энергии, способной двигать и создавать миры, возвышать и карать, сводить с ума одним движением зрачка, одним вдохом», - рассуждает звезда в Insta.

«Мои любимые ретро-актрисы создавали настолько незабываемые образы, будучи далеко не стандартными Женщинами. Модные платья, туфли, горжетки, шляпки дополняли индивидуальность ретро-див, а не становились их сущностью», - заключает ведущая.

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.



0 Не нравится 1 Нравится 17.01.2018 Теги: Анфиса Чехова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору