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Памяти Долорес О’Риордан


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Ушла из жизни одна из самых знаменитых рок-певиц Ирландии. Долорес О’Риордан (Dolores O'Riordan), звезда группы The Cranberries, исполнительница известной песни-протеста Zombie, 15 января была найдена мертвой в лондонском отеле Hilton. Ведется расследование.

Причина смерти 46-летней Долорес пока не сообщается. Известно, что в Лондон артистка приехала для записи новой песни. По словам друзей, в последнее время О’Риордан была не в самом хорошем настроении, а неделю назад жаловалась на жуткую депрессию.

Как напоминают журналисты, в 2015 году у Долорес было диагностировано биполярное расстройство. Певица также страдала от пищевого расстройства и алкоголизма.

Несколько лет назад артистка заявила, что, будучи маленькой девочкой, в течение четырех лет была жертвой сексуального насилия. Тогда Долорес жаловалась, что до сих пор не может забыть этот кошмар. «Как в песне Stupid, я пою: "Я не могу стереть это воспоминание / Нечто, что спрятано внутри меня / Глупо, глупо, глупо..." Такое ощущение, что ты будешь в ладу с собой только тогда, когда умрешь... и попадешь наверх, на небеса. У тебя нет четкой перспективы. Все твои планы разрушены. У тебя есть эта проблема и понимание того, что такое любовь».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 16.01.2018 Теги: Долорес О’Риордан

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