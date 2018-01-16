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Ксения Собчак объяснила танцы с вином около храма


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Ксения Собчак активно готовится к выборам. Звезда выступает перед людьми, ездит по городам, а недавно она появилась в эфире радио КП, и в процессе разговора о будущем России Ксения рассказала о скандальном видео, где она танцевала у храма.

 

Недавно Собчак опубликовала видеозапись своего танца с бутылкой в руке на фоне православного храма с подписью: "About last night или Пусси Райот уже не те". Через какое-то время звезда видео удалила. Но поклонники успели накинуться на Ксению, обвинив во всех смертных грехах и богохульстве. Ксения объяснила, зачем все это было нужно.

«Я человек невоцерковленный, но верующий, - сказала Собчак. - Церковь - это то место, где нужно страдать? Почему, пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении... И церковь, она не про страдания. Она про радость».

Что касается комментария к видео, Ксения пояснила, что всего лишь пошутила и у нее вовсе не было желания кого-нибудь обидеть.

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1 Не нравится 0 Нравится 16.01.2018 Теги: Ксения Собчак

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