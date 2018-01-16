Бузова нашла мужчину мечты?

Она не удержалась от язвительного замечания, узнав о бракосочетании бывшего мужа. Сейчас Ольга Бузова пытается восстановить душевное равновесие и отдыхает на острове Пхукет с бывшей звездой шоу «Холостяк» Тимуром Батрутдиновым. И кажется, отношения у артистов становятся гораздо теплее, чем просто дружеские.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 15, 2018 at 11:48 PST

Накануне Ольга опубликовала совместную фотографию с Тимуром и написала: «Задумайтесь, проблема, которая сейчас есть, будет вас волновать через пять лет?! Если нет, то забудьте о ней уже сейчас, не ждите пять лет. Живите в счастье сейчас. Я живу @timurbatrutdinov, а ты?»

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 15, 2018 at 8:57 PST

Разумеется, подписчики не удержались от комментариев и напоминаний о том, что счастье любит тишину: «Значит, теперь батрубузики?», «Лишь бы фотку с мужиком выставить) Мне кажется, Ольгу ничему предыдущий опыт не учит. Так и будет все напоказ выставлять, самое сокровенное», «Переживаю за ваши отношения больше, чем за свои».

Чуть позже Батрутдинов решил прокомментировать ситуацию: «Мастер-класс от Ольги Бузовой, как надо вести Instagram. Безусловно, мне далеко до мастера. Ну или мастерши. И прекратите уже женить нас или обвинять в пиаре. Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберемся».

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