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Бузова нашла мужчину мечты?


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Она не удержалась от язвительного замечания, узнав о бракосочетании бывшего мужа. Сейчас Ольга Бузова пытается восстановить душевное равновесие и отдыхает на острове Пхукет с бывшей звездой шоу «Холостяк» Тимуром Батрутдиновым. И кажется, отношения у артистов становятся гораздо теплее, чем просто дружеские.

 

Накануне Ольга опубликовала совместную фотографию с Тимуром и написала: «Задумайтесь, проблема, которая сейчас есть, будет вас волновать через пять лет?! Если нет, то забудьте о ней уже сейчас, не ждите пять лет. Живите в счастье сейчас. Я живу @timurbatrutdinov, а ты?»

 

Разумеется, подписчики не удержались от комментариев и напоминаний о том, что счастье любит тишину: «Значит, теперь батрубузики?», «Лишь бы фотку с мужиком выставить) Мне кажется, Ольгу ничему предыдущий опыт не учит. Так и будет все напоказ выставлять, самое сокровенное», «Переживаю за ваши отношения больше, чем за свои».

Чуть позже Батрутдинов решил прокомментировать ситуацию: «Мастер-класс от Ольги Бузовой, как надо вести Instagram. Безусловно, мне далеко до мастера. Ну или мастерши. И прекратите уже женить нас или обвинять в пиаре. Мы холостяки на отдыхе и делаем, что хотим. Для тех, кто не знает, мы с Ольгой дружим уже 13 лет. Да, это дружба на грани, но, думаю, мы сами разберемся».

Ранее мы писали:

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

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0 Не нравится 1 Нравится 16.01.2018 Теги: Ольга Бузова

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