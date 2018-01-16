Анастасия Волочкова: «Умейте прощать успех»
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Анастасия Волочкова нередко жалуется на хейтеров. Но похоже, сейчас балерина не на шутку увлечена этой игрой под названием «обмен любезностями». Волочкова постит провокационные снимки с призывами «стать лучше», в ответ подписчики сообщают о всех недостатках фигуры бывшей примы и просят «успокоиться». Но в целом все довольны.
Сейчас Анастасия отдыхает на Мальдивах и по традиции увлеченно показывает публике снимки, на которых запечатлена в вызывающем бикини.
«Сегодня немного пасмурно.. Но этот райский край никакая погода не может испортить. И вам желаю не омрачать свои души негативом, осуждением друг друга, завистью, злобой, непринятием успеха и красоты других... Это разрушает.. Живите на позитиве, радуйтесь каждому мгновению дня. Умейте прощать успех. Это такая свобода - жить, как хочется. Мы все имеем на это право. Главное, когда честно и красиво. А я буду вас радовать. Но чтобы радовать вас стройностью моего тела, я много работаю. И делаю это с радостью. Все для вас», - написала артистка.
Подписчиков подобное заявление, разумеется, раззадорило: «Это уже даже не смешно», «Настя, ты на самом деле думаешь что все тебе завидуют? Твоей красоте, успехам или еще чему-то? Но подумай трезвой головой, как можно завидовать тому, чего нет?! Фигура штангиста, полное отсутствие вкуса и мозгов, все над тобой ржут, и вокруг тебя одна грязь, своими шпагатами ты давно никого не удивишь, своими Мальдивами тоже, больше чем полстраны могут позволить себе это! Ну чему завидовать тебе?», «У кого есть психотерапевт?»
Ранее мы писали:Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения.
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Обсуждение 9
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NikaКакие-то настоящие извращенцы, эти подписчики. Зачем они подписываются, если терпеть не могут Волочкову? Чтобы побрызгать ядовитой слюной в интернет? Автор и другие, которым не нравится Анастасия - ну не смотрите на нее! Наслаждайтесь фотками Собчак, Божены Рынски и других светских львиц. Кто вам не дает? Волочкова же не вам в почту свои фотки постоянно шлет? Вам ее фигура не нравится - да лучше такие плечи, чем пивное пузо как у многих после 30. Шпагат ее не нравится? А сами на него сядете? Не нравится, что она фотки из отпуска в интернет выложила? Вы будете удивленны, но еще много много миллионов людей выкладывают свои фотки в социальные сети. Давайте, начинайте всех охаивать! Как посмели - и вас не спросили?
16.01.18 16:03
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С))))Ну если бы я была балерина , я бы на шпагат села. Это не то что надо ставить в пример профессионалу. "Сами сядьте в шпагат!" Глупый призыв. Это так же как вдруг врач начнет вещать в эфир " А я умею делать операцию на мозге" И селфи во время операции, а тем кто отметит , что это не этично- ответить "Сам оперируй!" Ну а то что подписчики бросились с охаиванием согласна. Не подписывайтесь на некрасивое... Лично я не подписана ..Так случайная заметка в женском журнале..) И мне в голову не придет идти на ее балеты...Для меня она вообще то очень бездарная танцовщица из того что я видела на ютюбе. Денег будет жаль и времени..да и стыдоба дочерям такую "балерину" показвать..Вишнева да, а эта нееееет)
16.01.18 17:39
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Ellis_@Неужели она не видит, что фото, которые она показывает, не очень..эээ..удачные? Ну можно же как-то пересмотреть, перебрать, выбрать. Пола - куча или шпагатов, или трусняков не по размеру. И одна и та же поза. Волочкова на Маледивах, на пляже, на яхте, на шпагате, с белыми розами и усё. Терминатор на водном мопеде. Свой имидж в масс-медиа можно выстраивать иначе. И позиционировать себя удачнее и шире, чем секс-бомба в трусах и с розами. Она не только ЭТО.И к такому прекрасному возрасту, после такой карьеры в балете, показывать себя искл. удачно. Тем более, что может себе позволить. А показывает себя плохо. Это моё мнение. Статус обязывает, могла бы быть более "classy".
16.01.18 15:36
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IVA InternetНазыватьБалерина с этакими плечищами и могучей грудью - хмммм. Так и не поняла, чем именно хвастается Волочкова.
16.01.18 15:27
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Фу... Вырежьте уже её со всех этих снимков, дайте красоту рассмотреть вокруг, пусть даже надпись останется, что она там была...
16.01.18 12:48
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ЮляЖенщина- жуть.Так опошлить природную красоту и утонченной образование. Это когда внутри поломойка.Фотки ужасные.Ну как у человека занимающегося профессии утонченной эстетики может быть так все ужасно аляписто , пошло и дешевенько. Так пустить коту под хвост много лет труда и искалеченные ноги..?
16.01.18 11:55
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ПрелестьНасте и всем отдыхающим - прекрасного отдыха!
16.01.18 11:20