Анастасия Волочкова: «Умейте прощать успех»

Анастасия Волочкова нередко жалуется на хейтеров. Но похоже, сейчас балерина не на шутку увлечена этой игрой под названием «обмен любезностями». Волочкова постит провокационные снимки с призывами «стать лучше», в ответ подписчики сообщают о всех недостатках фигуры бывшей примы и просят «успокоиться». Но в целом все довольны.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 15, 2018 at 3:14 PST

Сейчас Анастасия отдыхает на Мальдивах и по традиции увлеченно показывает публике снимки, на которых запечатлена в вызывающем бикини.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 14, 2018 at 2:57 PST

«Сегодня немного пасмурно.. Но этот райский край никакая погода не может испортить. И вам желаю не омрачать свои души негативом, осуждением друг друга, завистью, злобой, непринятием успеха и красоты других... Это разрушает.. Живите на позитиве, радуйтесь каждому мгновению дня. Умейте прощать успех. Это такая свобода - жить, как хочется. Мы все имеем на это право. Главное, когда честно и красиво. А я буду вас радовать. Но чтобы радовать вас стройностью моего тела, я много работаю. И делаю это с радостью. Все для вас», - написала артистка.

Подписчиков подобное заявление, разумеется, раззадорило: «Это уже даже не смешно», «Настя, ты на самом деле думаешь что все тебе завидуют? Твоей красоте, успехам или еще чему-то? Но подумай трезвой головой, как можно завидовать тому, чего нет?! Фигура штангиста, полное отсутствие вкуса и мозгов, все над тобой ржут, и вокруг тебя одна грязь, своими шпагатами ты давно никого не удивишь, своими Мальдивами тоже, больше чем полстраны могут позволить себе это! Ну чему завидовать тебе?», «У кого есть психотерапевт?»

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Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.