Сын Собчак добрался до косметички
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У Ксении Собчак сейчас напряженный период в жизни. Звезда занята предвыборной кампанией, но о воспитании сына Платона тоже старается не забывать. Сейчас годовалый мальчик активно познает мир и недавно добрался до косметички мамы.
Ксения опубликовала снимок, на котором Платон запечатлен в момент изучения множества косметических средств. «Когда мамина косметичка - целая вселенная», - подписала фотографию Собчак.
Подписчикам снимок понравился, но без дискуссии не обошлось: «Ксюнь, косметика тема для девочек... Интересно, кого ты хочешь из него вырастить», «В такой богатой косметичке порылась бы и я. Может, у малыша задатки будущего визажиста? Детям все вокруг интересно! И это здорово!», «Бьюти-обзор Платон подписчикам подарил».
Ранее Собчак отмечала, что ей будет сложно совмещать материнские обязанности с подготовкой к участию в президентских выборах. «Мне жалко оставлять Платона дома. Но я не хочу думать про британские школы, как делают наши чиновники. Я хочу, чтобы менялась эта нечестная, несправедливая система, эти как бы выборы... Мы должны сделать все, чтобы Россия не уходила в средневековье. Чтобы молодые люди обсуждали технологии, а не то, с кем спал царь 100 лет назад. Россия должна стать прогрессивной страной».
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Обсуждение 5
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омгРеклама NARS без вариантов
15.01.18 09:57
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Ну а на что ей ещё жить, если не заниматься рекламушкой? Для спонсоров стара, а муж ей такой шикарной жизни не обеспечит.
15.01.18 10:16
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омгэто не наезд, просто констатация. изящно и получилось и нет. Понятно что Ксюше низко такую косметику пользовать, а тут сразу два средства да на самом видном месте. Клео смешные, бесплатно НАРС пропиарили
15.01.18 10:18
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согласна. Все другие средства перевернуты логотипами (ну только Тилбори не перевернута, но она у нас не продается и логотип мелкий и не каждому знаком).
15.01.18 15:19
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