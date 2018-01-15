Сын Собчак добрался до косметички

У Ксении Собчак сейчас напряженный период в жизни. Звезда занята предвыборной кампанией, но о воспитании сына Платона тоже старается не забывать. Сейчас годовалый мальчик активно познает мир и недавно добрался до косметички мамы.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 13, 2018 at 12:22 PST

Ксения опубликовала снимок, на котором Платон запечатлен в момент изучения множества косметических средств. «Когда мамина косметичка - целая вселенная», - подписала фотографию Собчак.

Подписчикам снимок понравился, но без дискуссии не обошлось: «Ксюнь, косметика тема для девочек... Интересно, кого ты хочешь из него вырастить», «В такой богатой косметичке порылась бы и я. Может, у малыша задатки будущего визажиста? Детям все вокруг интересно! И это здорово!», «Бьюти-обзор Платон подписчикам подарил».

Ранее Собчак отмечала, что ей будет сложно совмещать материнские обязанности с подготовкой к участию в президентских выборах. «Мне жалко оставлять Платона дома. Но я не хочу думать про британские школы, как делают наши чиновники. Я хочу, чтобы менялась эта нечестная, несправедливая система, эти как бы выборы... Мы должны сделать все, чтобы Россия не уходила в средневековье. Чтобы молодые люди обсуждали технологии, а не то, с кем спал царь 100 лет назад. Россия должна стать прогрессивной страной».

Читайте также:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.