Наталья Штурм понесла убытки из-за недвижимости в Испании

Наталья Штурм – заядлая путешественница, особенно певица любит море. Чтобы чаще возле него бывать, она даже приобрела какое-то время назад квартиру в Испании. Однако заграничная недвижимость вышла звезде боком и финансовыми потерями.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Янв 10, 2018 at 9:33 PST

Как выяснилось, государственные службы Испании заставили Наталью повторно заплатить кадастровый налог. Причем были начислены еще и пени, поскольку извещение долго не могло попасть к адресату.

«Когда я получила письмо, у меня глаза на лоб полезли, ведь сделка была честная, цена не занижена, и налог я сразу же заплатила. Просто испанцы любят дополнительно начислять кадастровый налог задним числом. Срок оспаривания составляет всего 20 дней, и после этого начинают капать пени. Мне пришлось срочно выезжать в Испанию перед Новым годом, нанимать адвоката и бегать по местным инстанциям», - поведала Штурм изданию StarHit.

Звезда оказалась в стрессовой ситуации, поскольку в связи с праздниками организации были закрыты, а пени продолжали начисляться. Штурм даже подумала о том, чтобы отказаться от квартиры. От продажи недвижимости отговорила Наталью дочь. При этом певица не стала судиться с государством, поскольку не видит в этом смысла. Теперь же Наталья не советует приобретать недвижимость за границей, как она теперь считает, проще арендовать квартиру на время отпуска, чтобы чувствовать себя свободнее.

