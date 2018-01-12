Анна Семенович напугала крокодила

Певица и актриса Анна Семенович решила устроить продолжительные каникулы на Бали. Звезда готовится отметить Старый Новый год у Индийского океана, но без казусов не обходится. Сегодня Анна напугала местную ящерицу, которую приняла за крокодила.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 11, 2018 at 8:46 PST

Об инциденте Семенович написала в своем Insta и опубликовала видео с главным героем: «Значит, плыву я на релаксе в бассейне, и вдруг там такоееееееееее. Я не буду рассказывать вам, с каким визгом, бегом прям по воде я выскочила из бассейна, нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила, который пытался цапнуть меня за попу. Слава богу, все живы, правда, мои друзья теперь слегка оглохли, но слух к ним обещал вернуться».

Подписчики шутку Анны оценили: «Замечательный у вас сосед», «Когда я так заголосила, многих спасла от крокодила! И доказала, что есть сил, что красота спасает мир!», «Такую сумочку упустила, хватать надо было!!!»

Кстати, ранее, подводя итоги 2017 года, артистка рассказала о своем новом увлечении. «У меня был хороший продуктивный год. У нас сложился творческий тандем с известным музыкантом Алексеем Романовым, который написал мне новую песню «Хочу быть с тобой». Я стала активнее вести свой "инстаграм", увлеклась психологией. Еще снялась в фильме «Жизнь после жизни». Сыграла там главную роль с Александром Домогаровым. В 2018 году будет премьера этого фильма».

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