 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Семенович напугала крокодила


0 0

Певица и актриса Анна Семенович решила устроить продолжительные каникулы на Бали. Звезда готовится отметить Старый Новый год у Индийского океана, но без казусов не обходится. Сегодня Анна напугала местную ящерицу, которую приняла за крокодила.

Об инциденте Семенович написала в своем Insta и опубликовала видео с главным героем: «Значит, плыву я на релаксе в бассейне, и вдруг там такоееееееееее. Я не буду рассказывать вам, с каким визгом, бегом прям по воде я выскочила из бассейна, нарушив спокойный отдых всех соседей и напугав этого крокодила, который пытался цапнуть меня за попу. Слава богу, все живы, правда, мои друзья теперь слегка оглохли, но слух к ним обещал вернуться».

Подписчики шутку Анны оценили: «Замечательный у вас сосед», «Когда я так заголосила, многих спасла от крокодила! И доказала, что есть сил, что красота спасает мир!», «Такую сумочку упустила, хватать надо было!!!»

Кстати, ранее, подводя итоги 2017 года, артистка рассказала о своем новом увлечении. «У меня был хороший продуктивный год. У нас сложился творческий тандем с известным музыкантом Алексеем Романовым, который написал мне новую песню «Хочу быть с тобой». Я стала активнее вести свой "инстаграм", увлеклась психологией. Еще снялась в фильме «Жизнь после жизни». Сыграла там главную роль с Александром Домогаровым. В 2018 году будет премьера этого фильма».

Ранее мы писали:

Анна Семенович: «Не кормите энергией бывших». Звезда проводит специальные мастер-классы. 

Семенович продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда старательно занимается фитнесом. 

У Анны Семенович новая любовь. Звезда увлечена очень интересным мужчиной. 



0 Не нравится 0 Нравится 12.01.2018 Теги: Анна Семенович

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору