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У Дрю Бэрримор пополнение в семье


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В среду актриса разместила в Insta фотографию ее новых домашних питомцев. Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) показала поклонникам трех милых котят, при этом она призналась, что не ожидала такого резкого увеличения своей семьи.

 

Актриса приютила трех котят (все кошечки): одного взяла для себя и двух для ее дочерей, 5-летней Олив и 3-летней Фрэнки. «Я с дочерьми только что уезжала в приют, мы планировали брать кошку, а вернулись с тремя котятами, - подписала снимок Дрю. - Делает ли это меня безумной кошатницей?»

Котят назвали Лаки (будет принадлежать Олив), Пич (хозяйкой станет Фрэнки) и Ферн. Помимо трех новых кошечек, у актрисы уже есть пес Дуглас, который также был взят ею из приюта San Fernando Valley в Калифорнии. Бэрримор часто выкладывает фотографии своей собаки в Insta и недавно написала пост в поддержку тех, кто помогает животным, пострадавшим от недавних пожаров и наводнений, обрушившихся на Калифорнию, пишет издание People.

Актриса отмечала, что животным тоже нужна помощь, многие из них оказались на улице и могли потеряться из-за разгула стихии. Призывая всех помочь хоть чем-нибудь тем, кто заботится о животных и спасает их, Дрю напомнила, что и домашние питомцы всегда беспокоятся и заботятся о нас.
 



0 Не нравится 2 Нравится 11.01.2018 Теги: Дрю Бэрримор

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