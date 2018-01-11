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Митя Фомин стал идеальным папой


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Певец Митя Фомин в последнее время все чаще задумывается о создании семьи. И можно сказать, артист уже готов стать заботливым папой. На днях исполнитель организовал шикарный праздник для крестников.

Для своих любимых крестников - дочки певицы Тани Терешиной Арис и сына хоккеиста Игоря Волкова Игоря - Фомин устроил праздник в одном из московских ресторанов.

«Игорь и Арис практически одного возраста, так что общий язык нашли моментально, - рассказывает Митя. - Игорь в свои четыре уже жуткий модник – у него на уме не только конструкторы и роботы, но и модные кроссовки со свитшотами. А еще он хочет все, "как у Мити" — прическу, туфли — и в машине слушает только мои песни. Арис мама воспитывает настоящей принцессой – локоны, платья, куклы — но малышка на удивление всем в последнее время стала увлекаться автомобилями и лего».

По словам Фомина, сейчас Игорь и Арис в самом интересном возрасте. «Дети только-только начинают выстраивать родственные и дружественные связи и осознавать, что я не просто дядя, а какой-то их особенный дядя. Раньше наше общение все-таки складывалось по-другому, а теперь начинается самый интересный возраст!»

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0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2018 Теги: Митя Фомин

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