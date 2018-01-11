Джастин Бибер отдыхает в Дубае в одиночестве

Джастин Бибер (Justin Bieber) неожиданно появился в Дубае, и поклонники не могут сдержать восторгов, глядя на новые фотографии в соцсети. Настораживает пока фанатов только одно, почему рядом нет Селены Гомес (Selena Gomez).

Прошло только 10 дней нового года, а Джастин уже путешествует по миру. Он уже побывал в Кабо, Юте, а теперь певец в Дубае. Мало кто знает причины всех этих стремительных передвижений. Джастин удивил фанатов, оказавшись 10 января в дубайском отеле. Поклонники сходят с ума, пытаясь понять, что вынуждает звезду метаться по всему миру.

Местонахождение Джастина было раскрыто, когда Dubai International Hotel разместил фотографию Бибера с одним из служащих отеля. В комментариях было сказано, что Джастин посетил спа и теперь все служащие стали его преданными поклонниками, пишет hollywoodlife.com.

Певец действительно выглядел очень расслабленным в желтой толстовке. Но вместе с вопросом о том, почему Бибер совершает так много перелетов, возникает и другой: где Селена Гомес и почему они не вместе? В Дубае Джастин был один, и он впервые за долгое время путешествует без своей возлюбленной. Учитывая, что 4 января он был замечен в Юте, где развлекался на сноуборде в компании друзей, вопросов становится еще больше.

И все же некоторые фанаты считают, что нет нужды беспокоиться за Селену и Джастина. Ведь они чувствуют себя хорошо друг с другом, ходят слухи, что они даже намереваются написать песни о своей любви.

Кстати, незадолго до Нового года Селена поссорилась с Джастином из-за того, что певец контактировал снова со своей бывшей, Хейли Болдуин. Однако пара потом помирилась.

