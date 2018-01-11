Горяча в 48: Дженнифер Лопес не теряет сексуальности

Чем старше - тем сексуальнее. Похоже, именно таков девиз Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez). Звезда снялась в новом рекламном ролике знаменитого итальянского производителя обуви Giuseppe Zanotti, и выглядит латиноамериканская дива даже эффектнее, чем лет 10 назад.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Янв 9, 2018 at 10:33 PST

В ролике Лопес предстает на фоне бассейна в купальнике и шикарных туфлях. Она принимает соблазнительные позы, причем получается у нее это совершенно естественно. Менее чем за сутки видео в Insta набрало более 3,4 миллионов лайков. Подписчики не скупятся на комплименты и провозглашают 48-летнюю Дженнифер «королевой красоты» и «мисс секси».

Сама звезда ранее признавалась, что с возрастом сумела достичь баланса между «духом, разумом и телом» и поняла, как справиться с увяданием. «Конечно, я работаю над собой. Но уже не так фанатично, как раньше. И самое забавное, что сейчас, мне кажется, я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо. Я смотрю на свои фотографии двадцатилетней давности и думаю: о, сейчас я выгляжу даже лучше. Признаюсь, я всегда считала себя привлекательной. Но сейчас уверенности в этом больше».

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