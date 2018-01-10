Скончался Михаил Державин

Его диалоги в кино были разобраны на цитаты. Его сценки и репризы были отдушиной и светом в телевизионном окошке. Сегодня он ушел. Народный артист России Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни.

Его называли маэстро импровизации и восхищались утонченным чувством юмора. А последние годы Михаил Державин был патриархом московского театра Сатиры. Практически до последнего. В позапрошлом году он отмечал свое 80-летие на сцене театра, в котором выступал почти полвека. Но в последние месяцы у Михаила Михайловича были серьезные проблемы со здоровьем.

Державин давно жаловался на сердце, перенес несколько операций. Но старался не расставаться с театром, его коллеги до последнего надеялись: маэстро пойдет на поправку и выйдет на сцену. «Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью…» - сообщила журналистам супруга артиста Роксана Бабаян.

Сейчас идет подготовка к похоронам. Дата и место прощания с любимым артистом будут объявлены позднее.

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