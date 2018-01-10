 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Скончался Михаил Державин


0 0

Его диалоги в кино были разобраны на цитаты. Его сценки и репризы были отдушиной и светом в телевизионном окошке. Сегодня он ушел. Народный артист России Михаил Державин скончался 10 января на 82-м году жизни.

Его называли маэстро импровизации и восхищались утонченным чувством юмора. А последние годы Михаил Державин был патриархом московского театра Сатиры. Практически до последнего. В позапрошлом году он отмечал свое 80-летие на сцене театра, в котором выступал почти полвека. Но в последние месяцы у Михаила Михайловича были серьезные проблемы со здоровьем.

Державин давно жаловался на сердце, перенес несколько операций. Но старался не расставаться с театром, его коллеги до последнего надеялись: маэстро пойдет на поправку и выйдет на сцену. «Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью…» - сообщила журналистам супруга артиста Роксана Бабаян.

Сейчас идет подготовка к похоронам. Дата и место прощания с любимым артистом будут объявлены позднее.

Ранее мы писали:

Галкин рассказал о последних желаниях Задорнова. Сатирик шутил до последнего.

Эксперты определили причины смерти Марьянова. Расследование продолжается.

Скончалась Мирей Дарк. Звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке» ушла на 80-м году жизни.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2018 Теги: Михаил Державин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Нина
    Умер всеми любимы Михаил Державин. Это огромная утрата для родных, близких и поклонников этого замечательного актера. Он был Актером с большой буквы, как верно отметил Сергей Миронов. Вечная память!
    		 10.01.18 19:08
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору