Как это переживет Бузова? Тарасов сочетался браком с Костенко

Ольге Бузовой сейчас совсем непросто. Накануне Дмитрий Тарасов опубликовал в соцсетях снимок, сделанный в загсе. Футболист также подтвердил информацию о регистрации брака с Анастасией Костенко.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Тарасов опубликовал довольно провокационный снимок. На фото футболист позирует с Анастасией и друзьями, причем спортсмен не удержался от вызывающего жеста. К снимку Дмитрий добавил хештеги: #тарасовы #пишитечтохотите #намвсеравно #мысчастливы.

Разумеется, в комментариях началась буря: «Главная роль в фильме "привычка жениться" должна была быть у Дмитрия))», «Если это и вправду свадьба, то этот жест говорит, что не все равно этому парню», «Ждем измен и 4-й свадьбы».

Сам же Тарасов на расспросы журналистов Starhit пояснил: «Мы просто расписались. Основное мероприятие будет позднее».

Напомним, в декабре 2016 года футболист оформил развод с Ольгой Бузовой. В январе стало известно о романе Дмитрия с Анастасией. Как уверял Тарасов, отношения с Костенко завязались у него после развода. «Фактически наши с Олей отношения закончились еще осенью 2016 года. А с Настей мы первый раз увиделись в кругу общих друзей в ресторане в декабре. Она пришла туда с подругами. Особо не разговаривали, пересеклись пару раз взглядами. У знакомых узнал, кто эта девушка».

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