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Анджелина Джоли блистает с дочерьми


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) сегодня не претендует на статус секс-символа. У нее другие приоритеты. Теперь на масштабных звездных мероприятиях актриса появляется в компании своих детей. Ведь семья для Анджелины - самое важное.

Накануне в нью-йоркском Cipriani прошла церемония вручения наград Национального совета кинокритиков США. На мероприятии собралось немало звезд, но Анджелина Джоли, как обычно, была одной из самых интересных для журналистов и фотографов.

Актриса и режиссер появилась в компании дочерей Шайло и Захары, а также писательницы Лунг Унг. Джоли выбрала черное кружевное платье в стиле «богемный гламур», Шайло остается верна себе и предпочитает классические черные брючные костюмы, Захара выбрала неброские черные топ и широкие брюки.

11-летняя Шайло недавно сломала ключицу, так что на церемонии она была c бандажом. По данным Entertainment Today, травму девочка получила во время каникул на острове Фэннетт, Калифорния. Как уточняется, перелом ключицы - одна из самых распространенных травм среди детей и подростков. Но судя по улыбке Шайло, она быстро восстанавливается.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2018 Теги: Анджелина Джоли

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