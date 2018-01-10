Алиса Аршавина: «К органам я имею отношение»

Скандал вокруг супруги Андрея Аршавина продолжается. На выходных даму сняли с рейса Москва - Алма-Ата за нарушение правил безопасности. Алиса Аршавина негодовала и заявила, что является майором ФСБ. Данное обстоятельство весьма заинтересовало журналистов.

В ходе инцидента на борту самолета Аршавина меняла подгузник ребенку во время подготовки ко взлету и потребовала перевести няню из эконом-класса в бизнес. Бортпроводницы вызвали полицию, и даму высадили, несмотря на заявления о том, что она является сотрудником ФСБ.

Ранее Алиса была известна как журналистка, так что слова о ее работе в спецслужбах не могли не вызвать интерес. На расспросы репортеров телеканала «Россия» дама сообщила, что имеет некоторое отношение к ФСБ. «Скажем так, к органам, да, я имею отношение. Фамилией Аршавина я не манипулирую, я сама нахожусь в прекрасном положении, защищенном, будем так говорить. У меня достаточно знакомых».

Как пишет «Московский комсомолец», после инцидента одна из бортпроводниц получила от Аршавиной СМС о том, что она «высадила майора ФСБ с двумя детьми» и теперь ей грозит от двух до четырех лет лишения свободы. По словам самой Аршавиной, сообщение было отправлено «неким оперативным сотрудником».

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