 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Александр Ревва о роли бомжа


0 0

Александр Ревва может похвастаться не только неплохим чувством юмора. Он мужчина весьма находчивый и сообразительный. Но съемки в новом сезоне нашумевшего проекта «Деньги или позор» на канале ТНТ4 стали серьезным испытанием даже для Реввы.

Второй сезон комедийного шоу «Деньги или позор» стартует на ТНТ4 15 января, и Александр Ревва стал звездным гостем первого выпуска. Ведущий проекта Дядя Витя сначала был настроен благодушно и даже дружелюбно, угощал Александра фруктами, показал видео о крепкой дружбе и провозгласил: «Дядя Ревва и Александр Витя — одно целое!»

Дошло до того, что Дядя Витя предложил кровное братство. Без шуток, вполне серьезно с помощью ритуала нанесения пореза кинжалом на ладони и обмена крепким рукопожатием. Ревва предложение не принял. И тогда шоу пошло совсем по другому сценарию. Александру пришлось признать, что его лучшая работа в кино — это роль бомжа, встретиться со своим внебрачным ребенком и в образе Артура Пирожкова соблазнить племянника Дяди Вити.

Ранее мы писали:

Александр Ревва станет секс-гуру. Артист представил необычный моноспектакль. 

Тина Канделаки вдохновилась примером Малахова? Появились слухи об уходе звезды с канала "Матч ТВ".

Подписчики раскритиковали Викторию Демидову. У светской львицы скончался муж, но некоторые считают это карой.


0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2018 Теги: Александр Ревва

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору