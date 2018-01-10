Александр Ревва о роли бомжа
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Александр Ревва может похвастаться не только неплохим чувством юмора. Он мужчина весьма находчивый и сообразительный. Но съемки в новом сезоне нашумевшего проекта «Деньги или позор» на канале ТНТ4 стали серьезным испытанием даже для Реввы.
Второй сезон комедийного шоу «Деньги или позор» стартует на ТНТ4 15 января, и Александр Ревва стал звездным гостем первого выпуска. Ведущий проекта Дядя Витя сначала был настроен благодушно и даже дружелюбно, угощал Александра фруктами, показал видео о крепкой дружбе и провозгласил: «Дядя Ревва и Александр Витя — одно целое!»
Дошло до того, что Дядя Витя предложил кровное братство. Без шуток, вполне серьезно с помощью ритуала нанесения пореза кинжалом на ладони и обмена крепким рукопожатием. Ревва предложение не принял. И тогда шоу пошло совсем по другому сценарию. Александру пришлось признать, что его лучшая работа в кино — это роль бомжа, встретиться со своим внебрачным ребенком и в образе Артура Пирожкова соблазнить племянника Дяди Вити.
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