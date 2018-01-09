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Мэрайя Кэри дала повод для сплетен


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Певец и актер Ник Джонас (Nick Jonas) не отходил от Мэрайи Кэри (Mariah Carey) на церемонии «Золотой глобус», а позднее певица опубликовала снимок с намеком. И теперь поклонники надеются, что речь идет о возникновении новой звездной пары.

 

Никто и не догадывался, что Мэрайя, которой 47 лет, и 25-летний Ник могут так хорошо выглядеть вместе. Певица разместила в Insta фотографию, на которой они вдвоем расположились на диванчике во время вечеринки Warner Brothers/InStyle и выглядели при этом совершенно неотразимо.

Грудь Мэрайи при этом почти вываливалась из черного платья, соблазнительная улыбка танцевала на губах, а Ник не мог избавиться от выражения «я не могу поверить в свою удачу» на лице. Их пальцы были переплетены, и теперь поклонники как Ника, так и Мэрайи не могут успокоиться и избавиться от надежд на то, что этот снимок - намек на продолжительные взаимоотношения, пишет hollywoodlife.com.

Для этого есть все предпосылки, ведь Ник любил женщин постарше, а Мэрайя - настоящая львица. Совсем недавно были слухи о том, что Ник встречается с Деми Мур, которой 55 лет, а Мэрайя уже больше года встречается с 34-летним танцором Брайаном Танакой.

Тем не менее поклонники сходятся в том, что Ник был бы прекрасным спутником для певицы и вместе они дали бы повод для многих восторженных заголовков. Хотя вполне возможно, они всего лишь хорошо проводили время, совместно сокрушаясь о том, что не получили «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню.
 



0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2018 Теги: Мэрайя Кэри

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