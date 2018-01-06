Кэтрин Зета-Джонс не может попасть на «Золотой глобус» из-за стихии

В воскресенье в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии «Золотой глобус», но, кажется, некоторые звезды первой величины испытывают трудности с тем, чтобы попасть в Голливуд. И Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) из их числа.

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Янв 5, 2018 at 1:13 PST

Актриса разместила сообщение в своем аккаунте в Insta, рассказывая поклонникам о своем несчастье: «Мой рейс на пути к «Золотому глобусу» отменен. Пойду куплю себе лотерейный билет, может быть, станет лучше».

Как пишет издание Hello!, восточное побережье Северной Америки оказалось под ударами сильных зимних штормов, сопровождаемых обильным снегопадом. Согласно данным сайта FlightAware.com, в четверг из-за нелетной погоды было задержано 4 тысячи рейсов. Для некоторых актеров, которые должны появиться на престижной церемонии воскресным вечером, это стало ужасным происшествием.

«Это похоже на какой-то кошмар, - написал один из поклонников Кэтрин. - Надеюсь, вы доберетесь вовремя». Другие признавались, что очень хотели увидеть ее на церемонии и на красной дорожке.

В последний месяц Кэтрин немало попутешествовала по миру. Всего два дня назад она, ее муж Майкл Дуглас и их дети вернулись в заснеженный Нью-Йорк после долгих каникул, семья отдыхала в Индии и Таиланде.

