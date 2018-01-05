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Фадеев заинтриговал снимком Савичевой


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Максим Фадеев заинтриговал подписчиков, разместив в Сети необычный черно-белый снимок маленькой Юлии Савичевой. На фото ребенка обнимает жена продюсера Наталья. Изначально маэстро рассчитывал на интригу, предложив подписчикам отгадать, кто изображен на снимке. Но Савичеву узнали сразу.

 

Интриги не получилось, поскольку поклонники знают, что продюсер знаком с Савичевой с детства. Отец певицы был барабанщиком в рок-группе Фадеева «Конвой», пишет StarHit.

Фото имеет трогательную историю. Снимок был сделан после того, как Савичева обожгла руки, пожарив впервые яичницу.

«На этой фотографии мы с Наташей Фадеевой. Мне здесь семь или восемь лет. На моем подбородке можно рассмотреть небольшие ожоги. Это я так яичницу пожарила. Налила побольше масла на сковородку и разбила яйцо как можно выше. Ну, как шеф-повар делал в программе по телевизору. Конечно же, почти все раскаленное масло оказалось на мне... Хорошо хоть в глаза не попало», - оставила комментарий под снимком Юлия, разместив его у себя в Insta.

Савичева часто говорит о том, что Максим Фадеев – ее друг и второй отец.  

«Я хочу сказать, что для меня друг – это тот человек, который на протяжении многих лет рядом с тобой, несмотря ни на что. Разделяет твои взгляды на жизнь, помогает и переживает за тебя по-настоящему. Мне повезло. У меня есть такой человек. Это Макс. Он с самого моего рождения был рядом!» - заявила певица, уточнив, что она благодарна судьбе за такой подарок.  
 



0 Не нравится 0 Нравится 05.01.2018 Теги: Максим Фадеев Юлия Савичева

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