Тина Канделаки зовет в спортзал

Тина Канделаки не из тех, кому нужно напрягать волю для посещения спортзала. 2 января звезда уже вовсю тренировалась, словно готовясь к Олимпийским играм. И сейчас Тина старается мотивировать поклонников.

Накануне Канделаки опубликовала в Insta свой снимок на фоне новогодней елки и написала: «Наблюдаю за всеми. Помните, все, что вы наели за 10 дней, никуда за последующие 10 дней, месяц, два... не денется)».

Некоторые подписчики от души поблагодарили Тину за мотивацию, некоторые заметили, что звезда слишком увлеклась: «Тина, да Вы не переживайте так за нас, все будет хорошо», «Тина, вы похожи на небольшого мужчину», «Руки-базуки».

Кстати, незадолго до праздников Канделаки опубликовала снимки, на которых запечатлена в боди, подчеркивающем фигуру. Некоторые поклонники заметили, что даме в возрасте Тины не следует презентовать подобные фотографии, другие бурно восхищались и назвали звезду российской Джейн Фондой.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 28, 2017 at 2:41 PST

Через какое-то время Тина решила объясниться: «Друзья, удивительно, сколько вопросов я стала получать после публикации некоторых недавних фотографий - про занятия спортом, диету, мотивацию и прочее. Если хоть один человек благодаря мне и этим фотографиям задумается о своем здоровье и физической форме - все не зря. Эта фотосессия должна быть личной. Но я сознательно ее публикую. Не бойтесь. Консультируйтесь с врачами и идите в спортзал. Ваша российская Джейн Фонда».

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