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Мария Кожевникова показала младшего сына


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Мария Кожевникова летом стала мамой в третий раз. Актриса тщательно скрывала беременность, да и малыша долго не показывала, чем сильно интриговала поклонников. Но Новый год – особый праздник, когда сбываются желания, и Мария сделала подписчикам подарок – показала малыша.

 

Мария ранее говорила, что для счастья ей нужна большая и дружная семья, поэтому она планирует родить пятерых, а еще одного усыновить. Норматив почти выполнен, трое ребятишек у актрисы уже есть: старшему Ивану исполнится в январе 4 года, Максиму – 3 года, а теперь у Марии есть и третий сын.

Кожевникова ранее признавалась, что роды были непростыми, возникли сложности, с которыми она все же справилась, пишет StarHit. Также актриса объясняла, почему скрывала беременность до последнего^ «Скрывать и не выставлять на показ - разные вещи. Для меня важно, это можно взять на заметку, в последние месяцы беременности быть сосредоточенной исключительно на ребенке без посторонних людей, шумов, сплетен и... Разговаривать с малышом, рассказывать, через что ему в скором времени нужно пройти, кто и что его ждет!»

На Новый год актриса сделала подарок подписчикам, показав фото третьего сына, на снимке, правда, скрыто его лицо.

«Перейдем от любви крепкой братской к безграничной материнской. Все переживают, почему в моей ленте нет третьего сына, в порядке исключения, в связи с праздником, наше первое фото!» - написала Мария.



0 Не нравится 0 Нравится 03.01.2018 Теги: Мария Кожевникова

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