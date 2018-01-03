Мария Кожевникова показала младшего сына
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Мария Кожевникова летом стала мамой в третий раз. Актриса тщательно скрывала беременность, да и малыша долго не показывала, чем сильно интриговала поклонников. Но Новый год – особый праздник, когда сбываются желания, и Мария сделала подписчикам подарок – показала малыша.
Мария ранее говорила, что для счастья ей нужна большая и дружная семья, поэтому она планирует родить пятерых, а еще одного усыновить. Норматив почти выполнен, трое ребятишек у актрисы уже есть: старшему Ивану исполнится в январе 4 года, Максиму – 3 года, а теперь у Марии есть и третий сын.
Кожевникова ранее признавалась, что роды были непростыми, возникли сложности, с которыми она все же справилась, пишет StarHit. Также актриса объясняла, почему скрывала беременность до последнего^ «Скрывать и не выставлять на показ - разные вещи. Для меня важно, это можно взять на заметку, в последние месяцы беременности быть сосредоточенной исключительно на ребенке без посторонних людей, шумов, сплетен и... Разговаривать с малышом, рассказывать, через что ему в скором времени нужно пройти, кто и что его ждет!»
На Новый год актриса сделала подарок подписчикам, показав фото третьего сына, на снимке, правда, скрыто его лицо.
«Перейдем от любви крепкой братской к безграничной материнской. Все переживают, почему в моей ленте нет третьего сына, в порядке исключения, в связи с праздником, наше первое фото!» - написала Мария.
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Обсуждение 2
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04.01.18 07:46
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****Заголовок надо честно писать: показала шапку, куртку и шарф младшего сына. Капец, какая тайна...
03.01.18 14:00