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Ким Кардашян поблагодарила врачей за спасение сына


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) на прошлой неделе было совсем не до веселья, ведь ее сын лечился от пневмонии. Знаменитость сегодня поблагодарила в соцсетях служащих больницы, ухаживавших за Сэйнтом. Мальчик попал туда перед Новым годом с пневмонией, но сейчас малыш уже дома и выздоравливает.

 

Звезда реалити-шоу написала, что ее двухлетний сын был госпитализирован на три дня из-за этого заболевания. «Мой драгоценный малыш такой сильный, - написала она под своей фотографией с сыном. - После трех ночей в больнице, когда я видела своего сына с капельницами и под кислородной маской, конец года для нас изменился совершенно. Пневмония это очень страшно».

Звезда также добавила, что хочет поблагодарить всех сестер и докторов, которые работали круглосуточно. Ее сын уже дома, чувствует себя намного лучше, пишет издание Hello.

«Он такой храбрый и сильный, мой Сэйнт, - говорит Ким. - Я уверена, что он скажет, что поездка в больницу - это было круто».

Всего несколько дней назад звезда разместила фотографию, где ее сын, четырехлетняя Норт и Канье Уэст празднуют Рождество. Также недавно Ким рассказала об ее отношениях с женщиной, которая вынашивает их нового ребенка.

В интервью The Real звезда сообщила, что сначала неизвестная суррогатная мать не знала, чьего ребенка она будет вынашивать, но Ким хотела, чтобы все было открыто, чтобы у женщины был выбор (а вдруг она не захочет рожать ребенка для Ким) и имелась возможность установить с ней хорошие отношения.
 



0 Не нравится 0 Нравится 03.01.2018 Теги: Ким Кардашян

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Обсуждение 1  

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