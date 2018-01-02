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Волочкова показала шпагат-2018


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Анастасия Волочкова старается не нарушать традиции. Нет, балерина пока еще не представила очередную откровенную фотосессию, но дело к тому идет. А пока звезда "разминается", публикуя снимки своего эффектного шпагата.

Анастасия поздравила с Новым годом поклонников фотографией, на которой запечатлена в шубе и на шпагате. А потом решила продолжить - ведь растяжка звезды все еще вызывает бурную реакцию публики.

1 января звезда опубликовала снимок, который можно назвать "шпагат в бане". "По традиции 1-го января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам ШПАГАТ-2018!"

Разумеется, подписчики не скупились на комментарии: "Все отлично, банька супер, растяжка отличная, а недовольные будут всегда. С Новым годом Вас, Анастасия!", "Очень хорошо отношусь к Насте, но такие фото для взрослой женщины это ПЕРЕБОР", "Очередной пиар, специально выложено именно ЭТО фото, чтобы писали коменты, чтобы обсуждали, кто-то оскорблял, а кто-то защищал, а Настя опять будет строить жертву и сокрушаться, какие злые люди".

Между прочим, в начале декабря известный уральский художник Виктор Давыдов посвятил бывшей приме картину под названием "Шпагатная фабрика имени Волочковой".

Ранее мы писали:

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения. 


1 Не нравится 0 Нравится 02.01.2018 Теги: анастасия волочкова

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