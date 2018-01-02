Собчак показала сына-космонавта

1 января - любимый день Ксении Собчак. Об этом она призналась незадолго до праздников и накануне еще раз подтвердила. Звезда опубликовала трогательное семейное видео с сыном в главной роли. Судя по ролику, Платон делает большие успехи.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 1, 2018 at 10:43 PST

В ролике Максим Виторган называет годовалого сынишку космонавтом и предлагает "сесть в ракету". "Самый мой любимый день - 1 января!!! Долго лениво завтракать, валяться, любить друг друга! С наступившим вас, дорогие! Счастья нашим и вашим семьям!"

Однако милое семейное видео понравилось не всем. Некоторые подписчики предположили, что таким образом Ксения пытается "замять" вчерашнюю провокацию - накануне Собчак опубликовала видеозапись своего танца с бутылкой в руке на фоне православного храма с подписью: "About last night или Пусси Райот уже не те". Через какое-то время звезда видео удалила.

Однако некоторые до сих пор негодуют: "Пытаешься отмыться от позорища возле храма с помощью ребенка. Ты же его под гнев людской выставляешь, бестолочь. Под проклятия отдать своего малыша не жалко?", "После плясок у храма это видео уже не воспринимается как светлое и доброе. Просто жаль ребенка, что ему такая мамаша досталась и папаша, который не может свою жену на место поставить и объяснить, что такое хорошо и что такое плохо".

Читайте также:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Собчак: «Надо использовать любую возможность». Как Ксения собирается баллотироваться в президенты?

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.