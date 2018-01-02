Белла Хадид: «Новый год, прежние мы»

Некоторым девушкам посчастливилось 1 января совместить полезное с приятным. Например, Белле Хадид (Bella Hadid) и Кендалл Дженнер (Kendall Jenner). В первый день 2018 года топ-модели повеселились на особенной вечеринке Дэйва Шапелла (Dave Chappelle) в Голливуде.

Публикация от 🦋 (@bellahadid) Янв 1, 2018 at 4:16 PST

На пати американского комика собрались как звездная молодежь, так и ветераны шоу-бизнеса. Среди гостей, помимо Беллы и Кендалл, были певцы Дрейк, Стиви Уандер и Бобби Браун, сообщает TMZ. Атмосфера была наиприятнейшей, и топ-модели не смогли удержаться от соблазна попозировать на фоне раритетных автомобилей во дворе и опубликовать снимки в Insta с подписью: "Новый год, прежние мы".

Стоит отметить, что 2017 год стал весьма успешным для Хадид. Девушка была признана одной из самых влиятельных моделей: по данным Models.com, Белла стала звездой 31 модной обложки, приняла участие в 44 модных показах и снялась в 24 рекламных кампаниях. Она также сотрудничала с Chrome Hearts и стала одной из самых гламурных девушек на кинофестивале в Каннах.

«Да, 2017-й был годом, когда тон задавала 21-летняя Белла Хадид», - отмечает издание W. Кстати, на 2018 год у девушки также весьма много амбициозных планов.

Ранее мы писали:

Белла Хадид стала лицом Dior. Модель делает успехи.

Белла Хадид: «Хочу вернуть свою задницу». Модель резко похудела перед шоу Victoria’s Secret.​