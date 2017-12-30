Мягков про удовольствие от «Иронии судьбы»

В этом году впервые за 10 лет в новогоднем эфире Первого канала не будет традиционной комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но не стоит расстраиваться: 31 декабря фильм можно будет увидеть на канале «Россия 1». А на днях о съемках в ленте Эльдара Рязанова вспомнил исполнитель главной роли Андрей Мягков.

Известный артист редко дает интервью, но Андрею Малахову удалось уговорить Мягкова принять участие в праздничном выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». В ходе шоу Андрей Васильевич рассказал о съемках: «На площадке у Эльдара была теплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это, как никто другой. Не помню, как проходили съемки. Я приходил и получал удовольствие».

Актер также неожиданно признался, что не задумывался об успехе картины. «После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас все это закончилось, возраст сделал свое дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен».

Напомним, ранее Мягков заметил, что с годами «Ирония судьбы» фактически прекратилась «в посмешище». «Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище».

Ранее мы писали:

Эрнста просят изменить новогоднее телевидение. Басков и Пугачева уже приелись.​

На новый лад: ремейки старых российских кинолент

Не оливье перед телевизором: как еще встретить Новый год. Встречать Новый год можно по-разному, но, как говорят, как его встретишь — так и проведешь.